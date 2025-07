SOGNO O SON DESMO? Tony Cairoli e Pecco Bagnaia fanno “ARROSSIRE” il RedBud in America e il Ranch di Valentino Rossi a Tavullia

Al RedBud, tempio del motocross statunitense affacciato sul lago Michigan, Cairoli ha sfidato 80 rivali sotto un sole rovente. Dopo aver vestito i panni di Grand Marshal a Southwick, il siciliano ha stupito con un decimo posto (e un guasto elettrico) nonostante le sessioni lampo di 20 minuti. "Correre a RedBud è stata una bella esperienza – ha raccontato - Nei primi giri della prima manche ho avuto qualche problema: sono partito bene ed ero quinto, ma il mio gancio di partenza si è bloccato e ho perso posizioni". La reazione non si è fatta attendere: dalla dodicesima piazza Cairoli è risalito fino alla top10, agganciando il gruppetto di testa. La seconda manche ha regala emozioni ancora più intense: scatto, quarta posizione e duello per il podio. "Mentre guidavo bene e puntavo alla terza – ha raccontato la leggenda italiana del cross - abbiamo avuto un piccolo problema con la moto e ho dovuto ritirarmi. Siamo qui per testare e sono cose che possono succedere. Ora ci prepariamo per Millville".

Lontano dal lago e dall’Oceano, ma a un tiro di schioppo dall’Adriatico, intanto, Pecco Bagnaia ha compiuto un gesto simbolico al Ranch di Tavullia: per la prima volta una Ducati solca la terra del santuario di Rossi. Non una moto qualunque, ma una Desmo450MX trasformata per i traversi e che Pecco in persona ha voluto battezzare con l’ormai immancabile rito del numero attaccato. "Abbiamo creato una Desmo450 MX unica nel suo genere per flat track, equipaggiata con sospensioni e kit ruote dedicati appositamente per Bagnaia" - annunciato Ducati sui social. Il tre volte campione del mondo MotoGP ha ricevuto una versione speciale con sospensioni riprogettate e pneumatici specifici, perfetta per affinare il feeling in derapata. Un banco prova strategico dove il monocilindrico da 449,6 cc – capace di 63,5 cavalli a 9.400 giri/min – incontra il telaio perimetrale in alluminio (appena 8,96 kg) che contiene il peso a 104,8 kg.