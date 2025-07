Carlo Pernat a MOW: “Dall’Igna ha avuto ragione, la GP25 non va e Valentino Rossi vede in Pedro Acosta il suo Marc Marquez”. Ma la NOTIZIA CLAMOROSA è un’altra…

Pernat trova il mondo di renderla un bel racconto anche quando parla della rottura di scatole e probabilmente pure della frustrazione di aver dovuto rinunciare al GP d’Italia, al programma per reincontrare tutti i vecchi amici e viversi un fine settimana uguale a quelli di tutta una vita. “Ho passato qualche settimana in ospedale, ma ora sono di nuovo fuori. Cioè, sono dentro casa perché con questo caldo sarebbe da matti uscire e il professor Bassetti è stato molto chiaro: o filo dritto, oppure peggioro la situazione e poi diventa veramente tutto troppo in salita, visto che non sono più un ragazzino. Però, appunto, c’ho dovuto sbattere un po’ il muso un’altra volta”.

Cosa altro dovrai fare?

Parliamo già da qualche minuto, mi hai sentito accendere la sigaretta come ho sempre fatto?

Effettivamente no, non dirmi che…

Sì. Prima le ho limitate, adesso cerco di non toccarle proprio. Mi fa quasi brutto l’idea di non avere in mano la sigaretta perché faceva parte della mia immagine. Però dovevo fare basta e lo sto facendo. Sono scaramantico e quindi non ti dico “ho smesso”, ma non sto fumando. Lo devo alle persone che mi vogliono bene e lo devo soprattutto a me, perché io questa schiavitù di non potermi muovere per via di un enfisema che dopo due passi mi fa sentire l’affanno non la voglio proprio.

Sembra un grande inizio, ma quanto ci credi?

Ci credo perché ho capito che anche in queste cose bisogna darsi obiettivi vicini e tangibili. Io non mi dico “non fumerò più”, ma “oggi sono riuscito a non fumare” e dai un oggi, dai un altro oggi, diventano tanti. Insomma dai, è come se il risultato lo tocchi subito e ti appaga subito. E poi c’è la MotoGP. Quando ho deciso di smettere ho pensato che per qualche altro anno avrei potuto andare a qualche gara, scegliendomele, senza l’affanno del dover comunque lavorare, anche se io il mio non l’ho mai considerato un lavoro vero. Insomma dai, salutare gli amici, girare per il paddock, godermi le corse e vedere come le cose vanno avanti. Quando mi sono reso conto che non sarei andato al Mugello ho fissato l’obiettivo: a Misano, cascasse il mondo, ci vado e se questo significherà buttare via le sigarette e entrare in un regime più sano farò tutto quello che ci sarà da fare. Quindi basta fumo, basta esagerazioni a tavola e basta prendere i farmaci che devo prendere solo quando e se mi ricordo. Mettiamola così: Carlo Pernat è diventato adulto e responsabile (ride, ndr).