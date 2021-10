Dale Earnhardt, la Chevrolet guidata da Daniel Ricciardo e lo strano gioco del motorsport

Un incidente che sembrava banale, quello a Daytona di Earnhardt, non uno degli schianti spettacolari a cui la NASCAR ha abituati i suoi fans. Un giorno che toccò per sempre il Ricciardo di allora: "Era il 2014 quando ho preso il numero tre, avevo anche in mente di immedesimarmi nell’ottica “The Intimidator”. “Ovviamente la mia versione era ‘The Honey Badger’", ha raccontato Ricciardo, ricordando il soprannome di Dale - chiamato dai suoi avversari "l’intimidatore", per il suo stile aggressivo di guida, in netto contrasto con il suo carattere simpatico ed estroverso.

"Pensare a me stesso così - ha aggiunto Daniel - mi dava sicurezza. Quello era l'anno giusto per mostrare il ragazzo che non aveva paura di fare una grande mossa, per correre a muso duro. Non mi sentivo ancora abbastanza. E quel primo anno con la Red Bull è stata la mia occasione per fare davvero quella dichiarazione e per guadagnarmi una forte reputazione. Sicuramente parte di questo cambiamento e di questa forza arriva proprio da Dale, che mi ha ispirato più di chiunque altro".

Un mito, una scommessa, una vittoria - quella di Monza - che sa di redenzione, e un premio da riscuotere in pista che è molto più di questo. E' un cerchio che si chiude, nello strano gioco del motorsport, che poi è la corsa della vita, dove anche quello che perdiamo, in qualche modo torna da noi.