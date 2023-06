Gigi Dall'Igna va giù diretto: "Sulla Ducati rifarei il quattro cilindri a V, Marquez non andrà in un team satellite e la Formula 1..."

Gigi, in una diretta con Marco Caregnato e Riccardo Guglielmetti di GPOne, non nasconde l'entusiasmo e porta alla luce qualche interessante retroscena: "In SBK c'è poco da dire, Bautista e tutta la squadra stanno facendo un gran lavoro. Alvato lo conosco da tantissimo tempo. Prima ancora di vincere con lui in SBK abbiamo vinto insieme in 125 nel 2006. Ho sempre pensato che Alvaro avesse un talento incredibile e che avesse vinto troppo poco rispetto al talento che ha. Nel 2018 Alvaro era arrivato in una situazione in MotoGP. in cui avrebbe faticato a trovare una moto per l'anno successivoe e la cosa più sensata mi è sembrata chiedergli di passare in SBK, cosa che gli avevo chiesto anche anni prima, quando lavoravo per un'altra marca. Anche in MotoGP secondo me bisogna essere assolutamente contenti. Abbiamo vinto quattro gare su cinque; abbiamo fatto 1°, 2° e 3° già due volte quest'anno, siamo primi e secondi in classifica piloti con Pecco e Bez e siamo abbondantemente primi nella classifica costruttori. Complessivamente, mi pare che la situazione tecnica sia meravigliosa. Basti pensare che quando partimmo nel 2015 con il nuovo progetto arrivammo ai test di Sepang con una moto non ancora ultimata e al limite della regolarità. Al quarto o al quinto giorno di test, un mese prima del primo GP in Qatar, giravamo con qualche migliaio di giri in meno sul motore perché non eravamo ancora riusciti a fare le prove di durata del propulsore. Mi ricordo ancora i test che Michele Pirro svolse durante quell'inverno. Ricordo bene anche il mio arrivo in Ducati; nel 2014, prima di pensare alla moto, impiegai otto mesi per focalizzarmi solo sulle persone con l'intento di valorizzare ognuno di loro".