Jorge Martin ha capito il segreto di Pecco Bagnaia: “Ma io non posso fare così…”

“Ho scoperto che Pecco quasi sempre riesce a frenare quasi fin dentro la curva – ha detto Martin – fa qualcosa di straordinario. In passato, confrontando i dati, lui riusciva a frenare anche trenta metri dopo di me. Ho accorciato questo gap, provando a fare come lui, e un po’ ci sono riuscito, ma non posso fare esattamente quello che fa lui perché finirei per snaturare le mie caratteristiche. E’ chiaro, comunque, che Pecco è il riferimento su come va guidata la Desmosedici, poi ognuno di noi deve adattare a se stesso quello che fa Bagnaia per non perdere i propri punti di forza”.

Esaltare i punti di forza e provare a mettere un freno ai difetti è esattamente ciò che Jorge Martin sta facendo, con il giovane spagnolo della Ducati che sta lavorando principalmente sul suo atteggiamento in pista. “Devo imparare – ha spiegato – a correre con maggiore intelligenza, a sapermi anche accontentare quando serve. Alla fine penso che correre con la testa sia importante. Ma penso che se arrivo tra i primi cinque o i primi quattro a metà stagione, la seconda parte sarà il mio punto di forza. E penso che non solo le piste alla fine dell'anno siano migliori per me, ma anche che sarò in grado di aumentare il ritmo. Potrò fare la differenza”.