Luca Marini fa il distaccato: “Di Marco Bezzecchi non mi importa! Dani Pedrosa? Un riferimento per me!”

Anzi, per Luca Marini c’è anche un motivo in più per sentirsi su di giri. Oltre i risultati raggiunti, che gli hanno permesso di mettere nel sacco 54 punti in classifica generale, il pilota di Tavullia s’è preso pure un bel po’ di complimenti dal pilota che non ti aspetti: Dani Pedrosa. L’ex Honda e oggi collaudatore per KTM, nella sua partecipazione al GP di Jerez, ha avuto modo proprio di lottare in pista con Luca Marini e alla fine del duello si è complimentato con l’italiano per il suo stile di guida, molto preciso e performante.

“Sono rimasto molto sorpreso dai complimenti che Dani mi ha fatto per il mio stile – ha raccontato ancora Marini ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP - Mi ha anche dato dei consigli in modo da poter provare cose diverse e su come migliorare in frenata. Apprezzo molto Pedrosa e per me è un riferimento da sempre. Da quando l’ho visto correre in 250 mi è sembrato un pilota incredibile, un idolo e un punto di riferimento per me e per la mia crescita come pilota“.