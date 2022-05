I giovani talenti dell’Alpine saranno scoperti da una donna: chi è Alice Powell

Una doppia conquista quindi per le donne nel mondo del motorsport: non solo Alice Powell avrà un ruolo fondamentale per i giovanissimi campioni di domani ma la sua posizione sarà fondamentale per la scoperta di ragazze talentuose da far crescere nel panorama della Formula 1.

La pilota si è detta ovviamente entusiasta della nuova sfida: "Vi sono sempre più opportunità per le donne all’interno del motorsport ma i giovani talenti spesso mancano di guida ed esperienza nei primi giorni della loro carriera. L’Alpine Academy è un trampolino di lancio estremamente utile per tutti i piloti; fornisce loro un senso di credibilità ed un posto definito nella panorama del motorsport. La formazione è molto importante abbiamo bisogno di cambiare la mentalità delle giovani donne per comunicare loro che tali opportunità esistono, trasmettendo la resilienza utile per raggiungere e afferrare queste opportunità con entrambe le mani".