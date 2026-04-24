Il tempo è denaro? Sì, e ogni ora ha un costo diverso: ecco come funziona Intelligent Octopus

C’è chi dice che l’invenzione più importante nella storia dell’uomo sia la ruota. E se fosse il tempo? Il tempo scandisce le nostre giornate, gli appuntamenti, le relazioni e i traguardi. Di certo merita il podio. Un altro gradino in questa personalissima classifica lo dedichiamo al denaro, alla faccia dei libri di antropologia che suggeriscono scoperte più curiose.

Quindi: tempo, denaro e ruota. Octopus Energy ha avuto un’idea che coinvolge tutte e tre: un’innovazione con cui si fa girare la ruota (quella dell’auto elettrica) risparmiando sia tempo che denaro.