Il tempo è denaro? Sì, e ogni ora ha un costo diverso: ecco come funziona Intelligent Octopus

C’è chi dice che l’invenzione più importante nella storia dell’uomo sia la ruota. E se fosse il tempo? Il tempo scandisce le nostre giornate, gli appuntamenti, le relazioni e i traguardi. Di certo merita il podio. Un altro gradino in questa personalissima classifica lo dedichiamo al denaro, alla faccia dei libri di antropologia che suggeriscono scoperte più curiose.
Quindi: tempo, denaro e ruota. Octopus Energy ha avuto un’idea che coinvolge tutte e tre: un’innovazione con cui si fa girare la ruota (quella dell’auto elettrica) risparmiando sia tempo che denaro.
Ricariche intelligenti e risparmio garantito
Intelligent Octopus permette di ottimizzare le ricariche domestiche prelevando energia nei momenti in cui la domanda sulla rete è più bassa e i prezzi più vantaggiosi. Questa tecnologia agisce senza compromettere le necessità dell'utente: impostando, ad esempio, l'obiettivo di raggiungere il 90% di carica entro le sette del mattino, l'algoritmo troverà il modo di farlo al minor costo possibile. Questa tecnologia risponde direttamente alla volatilità del mercato attuale. Come evidenziato da un’indagine del Corriere della Sera, le tensioni internazionali hanno infatti ampliato a dismisura la "forbice" dei prezzi nell'arco delle 24 ore.
Intelligent Octopus offre un vantaggio economico concreto: chi utilizza questa funzionalità beneficia di uno sconto diretto sulla componente energia (che fino al 31 maggio è pari al 30%), assicurando così una bolletta più leggera e minori costi di ricarica.
Come funziona Intelligent Octopus
Il sistema è progettato per funzionare senza sforzi:
- Scarichi l’app di Octopus Energy.
- Vai alla funzione Intelligent Octopus, nel pannello Dispositivi.
- Dopo aver collegato l'auto, imposti il livello di ricarica necessario e l’orario in cui la vettura deve essere pronta.
Gli algoritmi di Octopus fanno il resto, programmando il prelievo dei kWh nei momenti in cui l’energia è più conveniente. Il costo dell’energia sul mercato all'ingrosso, infatti, cambia continuamente: quando la domanda è alta i prezzi salgono, mentre si riducono sensibilmente nelle ore in cui la rete è meno sollecitata.
In Italia, una data quantità di energia ha un costo più elevato tra le 8:00 e le 19:00 dal lunedì al venerdì, per poi ridursi notevolmente nelle ore notturne e nei weekend. Sfruttando al meglio queste fluttuazioni, Intelligent Octopus riduce i costi e alleggerisce il carico sulla rete, senza che l'utente debba preoccuparsi di nulla.
Conclusioni
Oggi il nostro valore più grande è il tempo: lo assorbiamo nel lavoro, lo sacrifichiamo per gli impegni o lo perdiamo alla ricerca di un risparmio. Octopus Energy ha trovato il modo di restituircelo. Bastano pochi "tap" sullo smartphone per far sì che la macchina si carichi agli orari più economici, mentre noi ci dedichiamo ad altro. Al mattino, la ruota girerà lo stesso, ma con un bel risparmio in tasca.