Nelle corse, ci vuole fisico! Giancarlo Fisichella ancora in Ferrari per la stagione 2026 del Campionato Italiano GT. Prima gara? Questo weekend a Imola

Sul fronte Endurance, il progetto si completa con un terzo equipaggio che ha tutto per recitare un ruolo da protagonista. Leonardo Colavita, campione in carica di categoria nella serie Endurance 2025, guiderà insieme a Renmans e Ibrahim Badawi, campione GT3 Pro-Am nella serie Endurance dello scorso anno. Un equipaggio costruito con cura da Double TT Racing, che ha voluto riunire al volante della stessa vettura piloti cresciuti insieme sin dai tempi del kart. “Sono contento di avere Leonardo e Gilles nel nostro team”, ha dichiarato Veneziani. “Correranno insieme in un campionato di grande livello ed è per me una grande gioia e soddisfazione”.

Colavita non vede l’ora di cominciare: “Insieme a dei compagni come Gilles e Ibrahim ci saranno ottimi propositi per lottare per il campionato”. Badawi, dal canto suo, arriva dalla stagione migliore della sua carriera e vuole confermarsi: “Vengo da una stagione straordinaria. Non vedo l’ora che il 2026 abbia le sue sfide per svilupparmi come pilota e come persona”.

Il team romano, quindi, si presenta al 2026 con tre equipaggi, tre Ferrari e un’ambizione comune. Vincere, magari guidati dall’esempio dell’eterno “Fisico”.