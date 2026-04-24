Nelle corse, ci vuole fisico! Giancarlo Fisichella ancora in Ferrari per la stagione 2026 del Campionato Italiano GT. Prima gara? Questo weekend a Imola

C’è un nome che nel motorsport italiano non ha bisogno di presentazioni. Giancarlo Fisichella, Ambassador Driver Ferrari e pilota ufficiale del programma GT della Casa di Maranello, torna in pista nel 2026 e lo fa con la squadra romana Double TT Racing, che si appresta ad affrontare una stagione da protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.
Fisichella condividerà il volante della Ferrari 296 Challenge con Davide Roda, pilota di Como alla sua prima esperienza con la squadra, già protagonista nel FIA World Touring Car Championship negli anni duemila. I due si sfideranno nella classe GT Cup PRO AM 1a divisione, con il calendario che prende il via questo fine settimana a Imola. Quattro appuntamenti per costruire qualcosa di importante, specie se in equipaggio c’è un ex F1 che, fin dal suo passaggio nelle ruote coperte, assieme a Ferrari ha vinto un po’ dappertutto.
Ma la stagione di Double TT Racing non si esaurisce con Fisichella e Roda. La squadra di Onofrio Veneziani e Matteo Davenia si presenta al via della stagione del campionato italiano con una line-up ambiziosa su più fronti.
Le premesse per far bene ci sono tutte. Nella serie Sprint, accanto all’equipaggio Fisichella-Roda, scenderà in pista anche la Ferrari 296 GT3 Evo affidata a Gilles Renmans e Lorenzo Ferrari. Il belga arriva da una stagione 2025 di alto profilo nel Ferrari Challenge Europe, chiusa al terzo posto in classifica con pole position, vittorie e un secondo posto alle Finali Mondiali. Al suo fianco Lorenzo Ferrari, vicecampione del Campionato Italiano GT Endurance 2025, pilota esperto nonostante la giovane età. “Lo scorso anno ho finito da vice campione sia nello Sprint che nell’Endurance”, ha dichiarato Ferrari. “Tornare per giocarsi il titolo è una bella cosa”. Renmans, invece, non nasconde l’entusiasmo: “Ho delle persone fantastiche intorno a me e so che sarà una buonissima stagione”.
Sul fronte Endurance, il progetto si completa con un terzo equipaggio che ha tutto per recitare un ruolo da protagonista. Leonardo Colavita, campione in carica di categoria nella serie Endurance 2025, guiderà insieme a Renmans e Ibrahim Badawi, campione GT3 Pro-Am nella serie Endurance dello scorso anno. Un equipaggio costruito con cura da Double TT Racing, che ha voluto riunire al volante della stessa vettura piloti cresciuti insieme sin dai tempi del kart. “Sono contento di avere Leonardo e Gilles nel nostro team”, ha dichiarato Veneziani. “Correranno insieme in un campionato di grande livello ed è per me una grande gioia e soddisfazione”.
Colavita non vede l’ora di cominciare: “Insieme a dei compagni come Gilles e Ibrahim ci saranno ottimi propositi per lottare per il campionato”. Badawi, dal canto suo, arriva dalla stagione migliore della sua carriera e vuole confermarsi: “Vengo da una stagione straordinaria. Non vedo l’ora che il 2026 abbia le sue sfide per svilupparmi come pilota e come persona”.
Il team romano, quindi, si presenta al 2026 con tre equipaggi, tre Ferrari e un’ambizione comune. Vincere, magari guidati dall’esempio dell’eterno “Fisico”.