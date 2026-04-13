Quando le corse parlano non importa se sei Valentino Rossi al Paul Ricard, la legge è una: “Una penalità che ci ha messi fuori gioco, abbiamo perso un giro”

Le corse non fanno sconti a nessuno, nemmeno a Valentino Rossi. E infatti, il ritorno nel GT World Challenge del Doc non è andato come sperato: la BMW M4 GT3 numero #46 ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione, staccata di un giro dall’Aston Martin di Drudi e lontana anche dalle altre M4 in griglia. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché la gara era iniziata nel migliore dei modi.

Alla partenza Valentino era rimasto fuori dai casini di centro gruppo, piazzandosi subito alle spalle del compagno di box van der Linde, uno dei favoriti per la vittoria finale. Mezz’ora a martellare con un ritmo costante, la sensazione che la gara potesse continuare nel miglior modo possibile. Poi, piano piano, le gomme hanno cominciato a dire la loro: “Il primo stint non è andato male, specialmente i primi giri quando ero dietro a Kelvin. Stavo mantenendo un buon passo, come ero riuscito a fare durante le Libere. Poi cominciato a soffrire con le gomme, perdendo un po’ troppo”, ha spiegato Rossi come riportato da Motorsport.com.