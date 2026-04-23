Il primo weekend di Escort Advisor al Mugello nel National GT Challenge? Un successo: due podi, feeling in crescita tra i piloti e tanto spettacolo in pista

Il fulmine magenta parte forte al Mugello. Tanti appassionati, il rombo delle GT che riempie la pista e una Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 color magenta che si fa notare fin dai primi giri. È così che è iniziata la stagione a quattro ruote di Escort Advisor, che quest'anno ha siglato una partnership con PNK Motorsport per cinque tappe del campionato dedicato alle vetture Gran Turismo. L'accordo prevede la presenza del brand nel contesto delle attività di gara e il coinvolgimento diretto nel progetto sportivo del team Lema Racing.
Tra i saliscendi dell’autodromo toscano, che ha ospitato domenica 19 aprile il primo appuntamento stagionale del National GT Challenge. Per il team Lema Racing, sceso in pista con la livrea Escort Advisor, è stato un debutto super positivo. Alessandro Brigatti e Simone Conti, al loro primo weekend insieme come equipaggio, hanno centrato un doppio podio nella categoria GT Cup 1.
In Gara 1 è arrivato un secondo posto di categoria al termine di una gara combattuta e dall’esito non scontato fin sotto la bandiera a scacchi, proprio come spesso accade quando al Mugello scendono in pista le GT. In Gara 2 la Huracán magenta è tornata sul podio con un terzo posto di categoria, confermando una costanza di rendimento fondamentale in campionato tiratissimo come il National GT Challenge. Due gare, due volte protagonisti e una crescita che lascia ben sperare per il resto del campionato.
Il feeling tra Brigatti e Conti si è costruito in fretta, più di quanto ci si potesse aspettare. L’intesa in pista ha già mostrato un’ottima solidità, così come quella con il team e la Lamborghini, segnali importanti specie se arrivati su uno dei circuiti più ostici della stagione. Un inizio da incorniciare, il migliore possibile in vista del prossimo appuntamento del team il 19 luglio sul circuito di Vallelunga.
Il premio Escort Advisor al giro più veloce
Escort Advisor, però, non è stata protagonista soltanto con la Huracán del team Lema. Nel corso del weekend, infatti, ha firmato anche il premio assegnato ai piloti autori del giro veloce in Gara 1 e Gara 2. Nella prima il riconoscimento è andato a Pietro Alessi, che al secondo giro ha fermato il cronometro sull’1:49.321. In Gara 2, invece, è stato Benedetto Strignano a prendersi il riconoscimento, con l’1:50.702 segnato al quarto passaggio.
Un’iniziativa che riflette la filosofia del progetto Sponsorizza Passioni, con cui Escort Advisor è entrata nel mondo dello sport per supportare le passioni più autentiche degli atleti italiani: dal motorsport al calcio, dal basket al padel. Valorizzare la prestazione individuale oltre al risultato finale è parte di quella stessa idea: il giro veloce non porta punti in classifica, ma racconta qualcosa su chi lo realizza e, per questo, merita di essere riconosciuto.
Per Escort Advisor, questo primo fine settimana in pista è stato un successo: il Mugello è andato e il fulmine magenta ha lasciato il segno. Ora si guarda al prossimo appuntamento con ambizione e, soprattutto, tanta voglia di tornare in pista. Anche perché, se le premesse sono queste, si può ben sperare.