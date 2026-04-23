Il primo weekend di Escort Advisor al Mugello nel National GT Challenge? Un successo: due podi, feeling in crescita tra i piloti e tanto spettacolo in pista

Escort Advisor, però, non è stata protagonista soltanto con la Huracán del team Lema. Nel corso del weekend, infatti, ha firmato anche il premio assegnato ai piloti autori del giro veloce in Gara 1 e Gara 2. Nella prima il riconoscimento è andato a Pietro Alessi, che al secondo giro ha fermato il cronometro sull’1:49.321. In Gara 2, invece, è stato Benedetto Strignano a prendersi il riconoscimento, con l’1:50.702 segnato al quarto passaggio.

Un’iniziativa che riflette la filosofia del progetto Sponsorizza Passioni, con cui Escort Advisor è entrata nel mondo dello sport per supportare le passioni più autentiche degli atleti italiani: dal motorsport al calcio, dal basket al padel. Valorizzare la prestazione individuale oltre al risultato finale è parte di quella stessa idea: il giro veloce non porta punti in classifica, ma racconta qualcosa su chi lo realizza e, per questo, merita di essere riconosciuto.

Per Escort Advisor, questo primo fine settimana in pista è stato un successo: il Mugello è andato e il fulmine magenta ha lasciato il segno. Ora si guarda al prossimo appuntamento con ambizione e, soprattutto, tanta voglia di tornare in pista. Anche perché, se le premesse sono queste, si può ben sperare.