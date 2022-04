Quando risponde al telefono, risponde col suo nome: Mino. Mino Raiola è il manager di Ibrahimovic, di Pogba e di altri fenomeni che giocano a calcio. Monaco di Montecarlo, martedì mattina. Dovevamo vederci il giorno prima ma via sms mi aveva avvertito che non poteva, che doveva essere a Maranello. E qui anche chi non mastica di cronaca sportiva sa che a Maranello un essere umano ci va per fare due cose: o lavorare per la Ferrari o comprarsene una. E Mino non dipende da nessuno. Mino se mai dipendesse da qualcosa, dipende da una cosa da cui dipendiamo tutti noi, il mercato

Mino Raiola è stato nominato miglior agente del mondo. Noi lo abbiamo incontrato a Montecarlo e lui ha spaccato tutto. «In Italia dovrei fare il procuratore dei politici, con quelli che passano da destra a sinistra ci farei i miliardi». «I cinesi del Milan? Solo speculazione». Su Rai Sport, in una trasmissione dedicata a lui, qualcuno ha detto che si veste da Piazza Italia e che parla un italiano maccheronico. Mino non smentisce né una né l’altra cosa. Mi viene a prendere guidando una Porsche Cayenne bianca, ha occhiali Cartier, una tshirt con collo a V che mette in evidenza due cose: la pancia e la ricrescita dei peli sul petto. Accanto c’è suo cugino Vincenzo che lavora con lui. Mi portano su e giù per le strade di Monaco.

Mino Raiola racconta: «Ci vivo dal '95, la gente pensa che sono andato via per le tasse ma non è vero, è che qui la qualità è altissima. Qualità e benessere. Io quando mi arrabbio con l’Italia, con il governo, il calcio e tutto quello che è, lo faccio perché a Monaco vedo che le cose funzionano e mi chiedo: perché noi non lo possiamo fare? Perché non lo vogliamo.

In Italia dove c’è la voglia di qualcuno c’è sempre l’ostruzione di qualcun altro. In Italia non si vive per costruire, si vive per demolire. Quando io andavo a scuola in Olanda ci insegnavano che la politica non è una carriera ma è un servizio che rendi al tuo Paese, ti fai uno o due mandati e poi torni a fare il tuo lavoro. Cioè, ti immagini avere una legge così in Italia? E invece in Italia abbiamo il politico professionale e anche il figlio del politico professionale».

Rallenta davanti a un palazzo: «I miei uffici sono lì. Stiamo aprendo anche in Cina e ne ho altri in Brasile dove ho aperto una struttura che è un orgoglio, è stata fatta per portare i ragazzini a scuola, tenerli lontani dalla strada, dalla droga, poi certo da lì stanno uscendo giocatori importanti». Poi riparte e riparte anche con il monologo contro il sistema Italia. «È come un giocatore che ha talento e non lo sfrutta. In Italia io vorrei fare il manager e il procuratore dei politici, perché allora sì che mi faccio un impero miliardario in Italia, perché i politici passano da destra a sinistra come se nulla fosse. A parte gli scherzi, il mio sogno è fare qualcosa per migliorare il nostro Paese».

Lasciamo l’auto davanti al ristorante La Piazza. Un concierge prende le chiavi, noi andiamo a sedere. Ordina acqua e un piatto freddo. Do le spalle alle strade, Mino Raiola si sporge di lato e comincia a urlare: «Flavio! Flavio!». Mi giro. È Briatore. Che viene al nostro tavolo. Parlano di Balotelli, poi Flavio gli fa: «Ho saputo che ieri eri a Maranello» . «Sì» risponde Mino. «Sono andato a configurare una Alfa Romeo Quadrifoglio». Dopo i saluti, ricomincia l’intervista.