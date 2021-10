Difficile, ma formativo, con Joan Mir che, però, non ha un bel ricordo degli anni in cui ha dovuto sgomitare nei campionati minori fino ad arrivare al motomondiale e al titolo il Moto3: “Non è stato divertente – ha ammesso - Le gare non erano divertenti perché erano così intense e piene di significato per me, sapevo di giocarmi la possibilità di andare avanti. Ma questo fa parte del progresso e amo il progresso e i percorsi strutturati. Mi è piaciuto il percorso, ma non le corse in quegli anni. È molta responsabilità. Ora, quando dicono che ho la pressione del titolo MotoGP, non penso che questa sia pressione, ma che quella era pressione! Dovevi riuscire a vincere anche con una moto che non era delle migliori, per generare aspettative su di te e garantirti una squadra per l’anno successivo. Non potevo permettermi di stare nella stessa categoria per due anni, ma dovevo sempre dimostrare di meritare il salto. Solo quando sono arrivato al Mondiale ho potuto divertirmi di più”.