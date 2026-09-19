Così Jorge torna in testa al mondiale a 3 punti da Marc Marquez e 38 da Marco Bezzecchi, che chiude la Sprint con un terzo posto quasi insperato: “I primi tre ne avevano di più, però non ho mai mollato”. Jorge non ha sofferto di sindrome compartimentale, tuttavia ha davanti due ore di riabilitazione. Pedro, come sa più o meno tutta la griglia, darà il tutto per tutto con l’obiettivo di vincere il suo primo Gran Premio. Lo sanno anche meglio Marc Marquez e Jorge Martín, che partiranno già con l’idea di limitarsi a finire sul podio. È più facile che combattano tra loro, esattamente come hanno fatto oggi. Se a Misano sono usciti a pari punti, ora questa possibilità è pressoché impossibile. Pecco Bagnaia, nel frattempo, chiude sesto dopo aver montato una media al posteriore per testarla in vista della gara lunga: “Oggi ho più motivi per scherzare”, ci ha raccontato dopo un venerdì in cui aveva risposto a monosillabi. Poi spiega di aver messo in pratica i consigli dati da Dani Pedrosa durante il famoso fuorionda di DAZN: girare, lavorare sul feeling e non cercare il tempo.