Ricordate gli insulti razzisti di Piquet a Hamilton? Annullata la multa contro il brasiliano

Si trattava di uno scherzo. Così, con poche righe e un concetto tanto semplice quanto incredibile, una sentenza brasiliana ribalta la decisione dello scorso marzo e annulla la maxi multa da 800.000 euro contro Nelson Piquet. Nei primi mesi del 2023 infatti il campione brasiliano era stato dichiarato colpevole in primo grado dal tribunale brasiliano per omofobia e razzismo nei confronti di Lewis Hamilton dopo che, a novembre 2021, il tre volte campione del mondo di Formula 1 durante un'intervista all'emittente Enerto, aveva insultato il britannico usando queste parole: "Il n***etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n***etto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco". Piquet faceva riferimento al Gran Premio di Silverstone 2021 e all'incidente a Copse tra Hamilton e il genero Max Verstappen, da tempo fidanzato con la figlia Kelly Piquet.

Ma gli insulti non finivano lì. Sempre nel corso della stessa intervista infatti, Piquet si macchiò anche di omofobia, oltre che di razzismo, nei confronti di Hamilton: "“Keke Rosberg? Era uno stron*o, non valeva niente, come suo figlio Nico, che ha vinto a sua volta un campionato nel 2016, ma il ‘n***etto deve aver dato un po’ troppo il *ulo in quel periodo e non ha guidato bene".