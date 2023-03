Tragedia nell’Endurance: muore a 27 anni Clement Stoll, amico d’infanzia di Fabio Quartararo

“Riposa in pace amico mio. Porterò con me tutti i momenti passati insieme durante la nostra infanzia. Un abbraccio ai tuoi genitori” – ha scritto su Instagram un commosso Fabio Quartararo, che con Clement ha mosso i primi passi della carriera da pilota. “Io avevo 7-8 anni e, agli inizi delle nostre carriere abbiamo corso l’uno contro l’altro” - aveva raccontato proprio Clement in un’intervista rilasciata ai media francesi nell’ottobre 2021, in occasione del titolo mondiale MotoGP conquistato da Fabio Quartararo a Misano Adriatico. Stoll, poi, aggiunse: “Partecipammo alla Conti Cup, all’epoca era uno dei miei migliori amici. Già all’epoca Fabio aveva qualcosa in più di tutti. In pista era già un piccolo Diablo. Dopo è partito per la Spagna e ci siamo persi di vista”.