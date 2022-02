Dal canto suo l’ex #33 ora #1 non ci sta alle accuse di aver “rubato” qualcosa.

“Ho guidato molto bene per l’interno mondiale e mi sono meritato la coppa”, il suo sfogo al The Guardian. “Ho anche avuto dei momenti di sfortuna, ma la gente continuerà a ricordarsi l’appuntamento conclusivo”.

E a proposito della volata decisiva, Mad Max riconosce la forza d’animo dimostrata da Ham in un frangente tanto delicato. “Mi è difficile immaginare come avrei reagito nella stessa situazione. Credo, comunque che avere in bacheca sette titoli iridati possa smorzare la delusione”, il commento che prelude ad una stoccata. “Se si perde all’ultima tornata non avendo mai vinto, è peggio”.

In quel caldo 12 dicembre a far chiacchierare furono anche i complimenti del 37enne all’avversario non appena giunto al parco chiuso. “Non ricordo le sue parole esatte. È stato un gesto gentile e sportivo, ma poi da lì non ci siamo più sentiti”, ha tagliato corto facendo intendere che tra i due non vi è certo un rapporto d'amicizia.