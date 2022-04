Villeneuve punta il dito contro Leclerc: “Non è Verstappen e si vede”

Nuova puntata della già seguitissima rubrica di Jacques Villeneuve su formule1.nl, ovviamente sul Gran Premio di Imola che ha dato tanti spunti di riflessione. Su tutti quelli legati alla Ferrari e a Charles Leclerc che ha buttato via un podio con un errore subito sottolineato dall'ex campione del mondo.

"Nonostante la vittoria di Verstappen, è difficile dire se la Red Bull sia riuscita a colmare il divario dalla Ferrari – ha spiegato – la differenza è che Sainz e Leclerc hanno commesso degli errori, mentre la Red Bull ha sofferto battute d’arresto di natura tecnica. Leclerc ha fatto un errore che non si dovrebbe fare quando si compete per il titolo. È andato in testacoda da solo e stava guidando in modo estremamente aggressivo".

Il paragone con il suo rivale per il titolo è automatico: "Al contrario, Verstappen non fa più questo tipo di sbagli. L’anno scorso è stato perfetto nella gestione dello stress nel corso dell’intero campionato. Ora anche Leclerc deve dimostrare di essere in grado di brandire l’arma del campione è necessario che adotti un approccio diverso rispetto a quando si corre per le singole vittorie. Si ha sempre qualcosa da perdere quando si lotta per la conquista del titolo mondiale".