Cosa c’entra la giunta Lombarda con la vendita de La Verità e Il Giornale agli Angelucci? C’entra, come la Meloni che stoppa tutto…

Un catenaccio, una melina, un tiki taka. Che – pare, si dice, si mormora – la Meloni non abbia preso benissimo perché di fatto la escluderebbe dal controllo sulla Lombardia, comunque la più importante, economicamente e internazionalmente, regione italiana. Pare sia anche questo il motivo per cui alla notizia della vendita, data per conclusa, de “La Verità” agli Angelucci, con contratto “bombastico” per Belpietro, notizia data da Dagospia, e quindi super attendibile, sia seguita, alle 22.05 una smentita di Belpietro all’Adnkronos. Chi conosce il giornalismo sa che non si lanciano agenzie a quell’ora, quando già i giornali sono “chiusi” e i tg di prima serata già dimenticati. Sembra quindi un’agenzia “politica”, un pizzino. Adesso, di sicuro non sappiamo se sia stata la Meloni, che avendo avuto notizia della capitolazione de “Il Giornale”, nonostante Silvio piantasse i piedi, voluta assolutamente dai figli, abbia voluto stoppare questo “regime” editoriale lombardo in una regione dove, forse ma forse, La Russa e la Santanché stavano formando un feudo inespugnabile. O se sia stato Belpietro, certo non il primo arrivato, e furbissimo, a temporeggiare per alzare il prezzo.