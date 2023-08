Crepet demolisce il taxi pagato per chi beve in discoteca di Salvini: “Offensivo. E la Porsche...”

Paolo Crepet boccia l’iniziativa voluta dal ministro dei trasporti Matteo Salvini per provare evitare che chi abbia ecceduto con l’alcol si metta alla guida: “Un Governo serio – il commento dello psichiatra e sociologo riportato dal Fatto – non può proporre taxi gratis per chi beve in discoteca”. Il primo esperimento di “navette” a disposizione di chi altrimenti potrebbe salire in auto in stato di ebbrezza (o comunque con tasso alcolemico superiore ai limiti) c’è stato all’uscita del locale Muretto di Jesolo: “L’idea di per sé – le parole di Crepet – è quasi offensiva per la signora che deve fare la chemio e deve pagarsi il taxi. Tutto il resto è roba da osteria. Il messaggio è chiaro. Ubriaconi di tutto il mondo unitevi, per fare la parodia di Marx. Vorrei capire la ratio, siamo noi a dover pagare questi taxi”.