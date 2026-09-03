Famiglia nel bosco: s’è cominciato a ragionare o è stato tutto un teatrino sulla pelle di quei bimbi?

Su questa vicenda si è molto parlato e molto scritto e vale la pena sottolineare che se gli assistenti sociali avevano ravvisato delle criticità, magari il Tribunale per i Minorenni avrebbe potuto optare per una scelta meno drastica che comportasse meno traumi e sofferenze per tre bambini strappati all’improvviso alla loro mamma, al loro papà e alla loro quotidianità. Magari si sarebbe potuto scegliere di monitorare la situazione senza arrivare all’allontanamento coatto che senza ombra di dubbio in questi nove mesi avrà segnato in maniera indelebile la psiche di questi bambini. Un particolare di non poca importanza è che dai database della Asl competente e dal Ministero dell’Istruzione sono emersi documenti in cui si attestava che i bambini possedevano regolarmente il libretto sanitario, avevano un medico curante, avevano ricevuto il primo ciclo di vaccino esavalente e, almeno per quel che riguarda la bimba in età scolare, avevano adempiuto all’obbligo scolastico attraverso l’esame che confermava la validità dell’istruzione parentale. E invece è accaduto che per parecchi mesi il Tribunale non abbia accolto le istanze dei genitori e dei loro legali neppure quando si sono impegnati a completare il ciclo vaccinale, a ristrutturare la cascina nel bosco e a garantire un’istruzione adeguata. Neppure quando l’equipe di psichiatri della Asl competente ha caldeggiato il ricongiungimento dei bambini ai loro genitori per evitare ulteriori traumi e conseguenze deleterie sulla loro psiche.

Lo scorso primo settembre finalmente è arrivata la decisione del Tribunale che stabilisce un ricongiungimento a tappe con incontri diurni dei bimbi presso la casa dove temporaneamente alloggiano i genitori, incontri che prevedono la presenza degli assistenti sociali che si concluderanno a fine giornata con il rientro dei piccoli nella casa famiglia di Vasto. Nel prossimo mese saranno concessi anche dei pernotti durante il week end ma a fine ottobre la decisone definitiva sul ricongiungimento sarà rimessa nuovamente al Tribunale e i Trevallion vedono così negato il loro diritto a conoscere il termine esatto in cui il ricongiungimento sarà definitivo. Un ricongiungimento parziale dunque che, tra l’altro, la coppia ha ottenuto in virtù del fatto che i bimbi dovranno essere necessariamente iscritti ad una scuola pubblica che dista cinquanta minuti dalla loro abitazione. Una condicio sine qua non che anche stavolta sembra cozzare con la libertà di scelta che un Paese democratico dovrebbe garantire a tutti i suoi cittadini dato che l’articolo 30 della Costituzione considera assolutamente legittima l’opzione dell’istruzione parentale e dell’homeschooling, scelta praticata in Italia da circa 16.000 famiglie. Famiglie a cui nessuno ha strappato i figli tenendoli per nove mesi in una struttura protetta.