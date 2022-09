La proposta “indecente” di Adinolfi alla pornostar Trentalance: “Entra nel Popolo della Famiglia”. L’idea dopo l’intervista a MOW

I due ospiti, partiti da due posizioni quasi opposte, hanno quindi scoperto strada facendo un altro terreno in comune, ossia la necessità di vietare l'accesso al porno online agli under 18. Ambedue si dicono infatti consapevoli di quanto certi contenuti non siano adeguati agli adolescenti, ma mentre il fondatore del Popolo della Famiglia spinge per un'educazione sessuale solitaria e fatta di soli divieti, Trentalance avvalla invece una formazione sorretta dall'insegnamento. E partendo proprio da questa posizione, sostenuta dalla possibilità di collaborare sul tema, spunta fuori l'inattesa proposta di Adinoldi. “Mi auguro di incontrare Franco su prossimi percorsi di spettacolo e comunicazione", chiosa alla fine, e aggiunge: “Non propongo immediate offerte politiche, perché tra 20 giorni si vota, e non è il caso di coinvolgerlo all'istante in una dimensione da campagna elettorale, ma se subito dopo volesse unirsi a un percorso, da noi le porte sono aperte”.

Dunque l'offerta è messa sul piatto, in attesa delle prossime mosse di Trentalance, che a onor del vero già nella nostra chiacchierata aveva riconosciuto il seme della possibilità. “La politica da protagonista? Avrei anche un vantaggio rispetto ad altri, ossia se venisse fuori qualche liason particolare, invece di creare scandalo, visto il mio passato, sarebbe da aggiungere al curriculum”. Insomma, tutto sembra indirizzare verso il battesimo politico dell’ex pornodivo. Per meglio dirla alla francese, les jeux sont faits...