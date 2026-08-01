L’esondazione umana di Ceuta e il “diritto a una vita migliore” per i migranti ma non, evidentemente, per chi in un posto già ci vive. Sull’ipocrisia e la disinformazione storica della sinistra (da Montanari a Cancellato di Fanpage)

Nel 1973 lo scrittore Jean Raspail, che diventerà prima cavaliere e poi ufficiale della Légion d'honneur, il massimo riconoscimento della Repubblica Francese, pubblicò un libro che come tutte le grandi opere controverse del Novecento ha avuto, nonostante il successo di pubblico (arrivato un paio di anni dopo e soprattutto negli Anni Ottanta), una vita editoriale particolare, resa ancora più controversa dal rifiuto totale dell’establishment e quindi dal recupero del libro da parte dell’estrema destra, che lo ha spesso ripubblicato in nuove versioni. Si intitola Il campo dei santi e di recente è stato riportato in libreria dal quotidiano La verità.

Nel romanzo si racconta di una “dolce conquista” (definizione che è anche il titolo di un libro poderono, pieno di dati e interviste, del giornalista Giulio Meotti) da parte di migranti indiani che attraccano, in modo sconclusionato, in Costa Azzurra. Difficile non pensare alle prime pagine guardando le immagini di Ceuta. Quale che sia la spinta, se la volontà del Marocco di destabilizzare il governo spagnolo o il legittimo e sincero desiderio di quei poveretti a volersi spostare altrove, in cerca di una vita migliore, e quali che siano i giudizi che si vogliono dare, anche lontani da quelli di Raspail, è indubbio che quanto avvenuto abbia dimostrato non solo la fragilità dell’Europa, ma anche quella delle politiche dei porti aperti a prescindere.

Come sostiene oggi l’Economist, una gran parte degli spagnoli ritiene siano troppi gli arrivi che il governo ha deciso di tollerare. In un altro articolo di qualche tempo fa avevo spiegato perché tutto questo non c’entrasse con il razzismo, ma fosse una semplice reazione morale che si innesca ogni volta che si superano certe soglie. Le soglie, per fortuna, non le scelgono gli intellettuali, ma le masse. Che, a differenza degli intellettuali, non hanno paura di apparire stupide.