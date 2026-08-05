L’Italia è già Ceuta

Quest’anno ce la caviamo tenendo l’asticella dove l’avevamo lasciata negli ultimi tempi: 58,9 milioni di residenti in Italia. Ma non 58,9 milioni di italiani ovviamente. Al contrario. Il saldo migratorio nel 2025 è +298 mila, che non vuol dire che siano arrivati poco meno di 300 mila stranieri in Italia l’anno scorso, ne sono arrivati molti di più, 348 mila, ma abbiamo perso 53 mila residenti che se ne sono andati all’estero. Da qui i conti lineari nell’ultimo rapporto Istat. Il Sole24Ore titola “La popolazione italiana tiene solo grazie agli stranieri”, che è ovviamente un controsenso.

Forse il Paese tiene grazie agli stranieri, come poteva essere l’Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando teneva grazie agli americani eccetera. Ma la popolazione italiana sta sparendo lentamente, collezionando record in fatto di anzianità e tassi di riproduzione. Il Paese, che da tempo non ha più niente a che fare col popolo, regge ma tutto questo non dovrebbe continuare a essere sottolineato come se si trattasse di un dato di cui essere grati. C’è solo un modo di chiamare il tentativo di far passare un fatto tanto drammatico per un’ancora di salvezza di un Paese che si sta suicidando: depistaggio. O, visto il popolo italiano (quello che resta), circonvenzione di incapace. Se non avesse assunto tutto quel contorno cospirazione da Piano Kalergi, la definizione giusta per quel che sta accadendo sarebbe: sostituzione etnica.