Sembra che il governo Meloni stia per dare semaforo verde alla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Sarebbe un’indagine parallela a quella di Bergamo, e Speranza attacca dicendo che la maggioranza vuole creare “un tribunale contro l’opposizione”. Non c’è questo rischio, effettivamente?

Speranza ha paura chiaramente di una commissione che per ora è solo sulla carta, è un impegno della nuova maggioranza. Voglio vedere però a che velocità vogliono farla procedere e come intendono farla viaggiare. Se deve essere una commissione che regola i conti all’interno del centrosinistra con il centrodestra spettatore, non serve a niente. Io gradirei una commissione in cui medici che sono stati silenziati durante il periodo dell’emergenza avessero un ruolo. Lì mi aspetto il coraggio. Fra l’altro non capisco il motivo per cui la presidenza della commissione debba andare all’opposizione. Non è una commissione di vigilanza. La maggioranza dovrebbe esprimere il presidente di un suo partito e dovrebbe dirci se ha paura di medici come Frajese, come Bizzarri e altri.

Una commissione sulla pandemia segna una discontinuità con il passato, per la destra di Meloni che su altri campi invece è continuista, non trovi?

La discontinuità su questo è avviata. Non posso non riconoscere che il ministro della salute Schillaci ha accelerato il reintegro dei medici sospesi e si sta andando verso la normalizzazione, procrastinando le multe ai cinquantenni non vaccinati. Devono controllare l’Agenzia delle Entrate che ancora mandano delle lettere. Al presidente Ruffini devono far presente della norma di procrastinamento delle multe. Io mi auguro che a questo rinvio ne segua un altro e così possono capitalizzare un risultato politico. Detto questo, l’altra discontinuità non la vedo.

Pensi che la Meloni sia una Draghi in gonnella?

No, ma vedo che quel tipo di politica continua a essere declinata. Il Superbonus è stato di fatto cancellato perché l’ha ordinato l’Europa, però in campagna elettorale ricordo altre dichiarazioni. Così come sull’invio delle armi in Ucraina sono tutti in continuità non solo con il governo Draghi ma con quello che avevano votato nella passata legislatura. Va ammesso che Berlusconi è l’unico che ha una visione politica autonoma. Mi dispiace che Berlusconi oggi non riesca a far sentire abbastanza la propria voce.

Un bel paradosso, per l’ex Sua Emittenza.

Sì, ora quelli della sinistra si accorgono che Berlusconi era anche un politico. Forse capiscono che politicamente è stato molto più valido di Prodi e di tutti gli altri. Se oggi chi dice che Berlusconi ha ragione a tenere l’equidistanza sulla vicenda ucraina gli sta riconoscendo che le sue antiche relazioni con Putin hanno un valore anche politico, allora per analogia deve ammettere che quando parlava con Putin parlava con un capo di Stato che era un partner economico ed energetico di primaria importanza. Il punto non era il “lettone di Putin”. Erano due statisti che parlavano per il bene dei propri Stati. Putin ci ha dato tanto gas a costi contenuti con cui abbiamo mandati avanti un’economia e la Russia era un mercato importante per le nostre esportazioni, tanto che nonostante le sanzioni molti imprenditori triangolano per far arrivare il prodotto in Russia.