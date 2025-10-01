Quanto è bella l'intervista di Cazzullo a Sgarbi: non teme la morte, vuole dimenticare il dolore. Per questo se lo tiene stretto, anche se tutti lo hanno tradito (da Meloni a Forza Italia). Tutti tranne le donne della sua vita

Un uomo come Sgarbi lo capisci ora, quando a Cazzullo risponde: “Io ho sentito che alla sofferenza dovevo resistere”. Una sofferenza che lo ha fatto sentire vicino a Caravaggio e ad Artemisia Gentileschi. Una sofferenza che, tuttavia, non si convertirà in arte. Quando Cazzullo gli chiede se ci scriverà un libro risponde: “Spero di dimenticarlo”. E forse proprio perché, come ha ammesso, di morire, nonostante abbia realmente rischiato, non ha paura. E dunque che farsene di quel rovescio della morte che è la letteratura, quell’esorcismo prima di tutto privato che è la parola scritta. Il dolore, se scritto, non è più tuo. Ma Sgarbi lo sa, il dolore, per dimenticarlo, va tenuto stretto. Si dimentica solo ciò che si ha. Si sovrascrivono i ricordi. Lo si spera, appunto. La sofferenza, comunque, ha cause che Sgarbi prova a individuare. Pochissimo la malattia, forse un po’ i problemi penali, quasi certamente il “tradimento” della sua parte politica, o quantomeno la parte politica che del personaggio Sgarbi si è appropriata in ogni modo, in ogni forma. Lo dice chiaramente. “Ritengo di aver subìto un’ingiustizia assoluta. Che mi è pesata moltissimo, e mi è stata riconosciuta da pochi”. Il riferimento è alle dimissioni forzate da sottosegretario alla Cultura. Una mossa che di politico aveva molto, se per politico si intende pianificazione e contrattazione, cose su cui Sgarbi sembra non essere mai stato così bravo. Contrattare, in fondo, è risolvere un problema pratico. Sgarbi, da simbolo, da totem, da unico (o uno dei pochi) baluardo della cultura di destra, era diventato semplicemente un problema pratico, una lampadina che sfarfallava, una lampadina che rischiava il carcere.