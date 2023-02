Vittoria, spiegaci com’è nata l’idea di questi video sensuali a sostegno di Gianni Cuperlo perché proprio non riusciamo a darci una spiegazione.

Vi rispondo sorridendo, abituatevi da oggi in poi ad osservare che a sinistra c'è qualcosa di nuovo. D'altronde la libertà di una donna suscita sempre scalpore. Sono una democratica ed ognuno vede quello che vuole vedere. Bè, diciamo provocatori, anche per supportare la battaglia delle donne in Iran che purtroppo non sono libere ed anche per abbattere il solito cliché della donna di sinistra. Ricordiamoci che siamo figli della rivoluzione del '68 non dovremmo scandalizzarci per una donna un po' più femminile. "Che finimondo per un capello biondo!". La comunicazione politica è cambiata, siamo nati in piazza, per i gazebi e siamo passati alle piazze virtuali, da Facebook siamo arrivati a TikTok. La politica si è evoluta, è veloce e cerca anche nuovi modi per coinvolgere anche i più giovani. Le nuove generazioni su TikTok parlano di ambiente, diritti, politica ed anche io sono su questa piazza virtuale per comunicare i miei ideali con musica e divertimento.

Sì, ma con tutti i leader che ci sono in giro perché proprio Gianni Cuperlo? Oddio, è vero che parliamo del Pd e la scelta è quella che è…

Perché Cuperlo? Gianni è stato l'ultimo a candidarsi ed onestamente rivedo in lui gli ideali per cui mi batto ogni giorno. Credo che la sua candidatura sia stata una candidatura di riflessione, anche per farci rendere conto della condizione del partito. Anagraficamente non è giovane, ma lotta per i giovani, per l'inclusione e per la parità di genere e soprattutto per la lotta alla povertà che è un tema a me molto caro.

Oddio, non vorrai farci anche tu il solito pippone sulla parità di genere e il patriarcato?

Pippone? Ci sono ancora molti tabù da abbattere. Non riesci a vederli? Basta anche guardare il numero dei femminicidi, e soprattutto quello che succede alle donne in Iran. Oltre al fatto che se guardiamo la comunicazione di alcuni giornali e lo dico sorridendo, sembra che viviamo ancora negli anni 80'-90'. Sorridendo mi riferisco al termine che mi hanno affibbiato più volte, intendo "bombastica". Forse per le donne è un prezzo da pagare, che non accetto volentieri.