Siamo stati a Palermo al funerale di Vincenzo Agostino. La Sicilia, tra mafia e reticenze, è ancora zona grigia

Una verità che il signor Agostino e l’amata moglie Augusta - morta qualche anno prima di lui - non potranno conoscere. A pochi minuti dall’inizio della celebrazione del funerale, pochi sono i politici presenti. Quasi tutti sono tutti impegnati nelle campagne elettorali: a giugno si voterà in molti comuni della provincia di Palermo e alle europee. Molto spesso in Sicilia la parola antimafia, così come le vittime di Cosa Nostra, vengono utilizzate dai politici soltanto quando fa loro più comodo. Fuori dalla cattedrale di Palermo poco prima dell’arrivo della bara arrivano centinaia di persone. In pochi conoscevano Vincenzo Agostino dal vivo, tutti però sapevano del suo dolore e delle sue battaglie.



“Salutarlo per l’ultima volta è un imperativo per me - dice Francesca, una giovane studentessa di Scienze Politiche all’Università degli Studi di Palermo - è anche per persone come lui, come sua moglie e come i suoi figli se oggi noi giovani viviamo in una Palermo più pulita e meno mafiosa”. La giovane, bionda, occhi azzurri e un piercing sulla narice destra non riesce a trattenere le lacrime e scoppia in un pianto. Nelle sue lacrime - che velocemente scendono dagli occhi alle guance verso la felpa color rosso di un’associazione studentesca palermitana di sinistra - c’è tutta la rabbia e la scontentezza che i giovani siciliani - i Gen Z - covano dentro di loro da anni. “Non possiamo far altro che raccogliere la sua identità - continua Francesca a fatica, mentre inizia ad arrossarsi in viso - lo dobbiamo a Vincenzo, a Nino a Ida e a tutte le vittime della mafia in Sicilia e nel mondo”. Non c’è tempo però per continuare a parlare, la polizia municipale ha appena aperto i cancelli per accedere alla piazza davanti la cattedrale del capoluogo siciliano: il carro funebre che trasporta Agostino è arrivato.