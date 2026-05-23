Coez ha bisogno di ritrovarsi e sale su un tetto con “From the Rooftop 3”

Parto da lontano, perché ci tengo a tutti i lettori di Mow. Se siete innamorati, se vi piace qualcuno, se avete deciso di dire basta a quella specie di relazione dove state scomodi ma lo state facendo controvoglia e il tutto perché non siete corrisposti, andate oltre. Non mi offendo.

Se invece siete rimasti qui, sappiate che c’è un porto sicuro in cui rifugiarsi, ed è quel non luogo sospeso sopra la città di Coez. Perché Silvano, quando ha bisogno di ritrovarsi, fa sempre la stessa cosa: sale su un tetto.

Per capire come siamo arrivati fino a qua, dobbiamo riavvolgere il nastro perché From The Rooftop non è un progetto nato ieri: è un viaggio lungo più di dieci anni che cerca quello spazio più intimo di lui e naturalmente di noi, lassù in alto, dove l'aria è più pulita.

Fin dall’anno zero di questo appuntamento che ormai i fan si aspettano, le canzoni di Silvano cambiano pelle diventando acustiche nel senso più puro del termine.

Non stiamo parlando del falò in spiaggia con la chitarra per rimorchiare la tipa carina, si fa proprio il contrario: prende pezzi già conosciuti e li porta in cima a quel tetto, lasciandoli soli in una stanza a cielo aperto, senza arroganza, paracadute, vestito e sovrastrutture. Solo lui e l'orizzonte.

Per questo From the Rooftop continua a funzionare così bene, perché stando lassù si continua a cercare qualcosa dentro le stesse canzoni, guardandole da una prospettiva diversa, distanti dal caos della strada.

In questo terzo capitolo, bastano 7 brani e 25 minuti per toccare il cielo e dal tetto non si scappa, si guarda in faccia la realtà e, non a caso, la prima traccia mette subito le carte in tavola: si chiama Niente da nascondere.