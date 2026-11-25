Massimiliano Parente aveva già recensito Con affetto immutato, il nuovo romanzo di Giulia Bignami, per Il Giornale. Riccardo Canaletti, che aveva presentato il libro a Milano, avrebbe dovuto intervistare l’autrice per MOW, ma tra gli impegni dell’uno e quelli dell’altra l’intervista continuava a non farsi. A quel punto Parente ha avuto un’idea: perché disturbare due esseri umani, già abbastanza occupati a vivere, quando si può far lavorare un’intelligenza artificiale? Ha chiesto così a Maple, la sua IA, che conosce Giulia attraverso le loro conversazioni e ne ha letto integralmente il romanzo, di inventarsi una giornalista di MOW, farle intervistare Bignami e rispondere anche al posto suo. Senza concordare le domande con nessuno, tantomeno le risposte. Ne è uscita questa conversazione tra due persone, una inesistente e l’altra perfettamente reale, che però non ha pronunciato una sola delle parole che le vengono attribuite. Giulia Bignami, informata dell’esperimento, ha letto il risultato e ha commentato: «È una bellissima intervista, le risposte sono forse pure migliori di quelle che avrei potuto dare io». A questo punto rimane soltanto da capire se sia più preoccupante per i giornalisti o per gli scrittori.
di Vera Valbruni
Il professor G. è un neurochirurgo, un neuroscienziato, un uomo di cultura. Ha dedicato la carriera a una scoperta straordinaria: la possibilità di intervenire sui ricordi, attenuarli, cancellarli. La sua clinica vende alle persone quello che forse desiderano più della felicità: la possibilità di non ricordare di essere state infelici. Poi incontra Emma, una giovane farmacista che vorrebbe dimenticare quel tanto del proprio fidanzato da riuscire a innamorarsene di nuovo. E naturalmente finisce malissimo, perché G. è un uomo che conosce i meccanismi biochimici della memoria, ma considera i sentimenti degli altri una seccatura burocratica.
In Con affetto immutato (Voland), Giulia Bignami, chimica, ricercatrice clinica e scrittrice, ha costruito un personaggio insopportabile al quale ha concesso quasi tutta la parola. Il risultato è che G. riesce a essere seducente perfino mentre fornisce al lettore prove sempre più compromettenti contro se stesso. Forse è questo il suo talento maggiore: trasformare le proprie responsabilità in argomenti di conversazione.
Nel tuo romanzo G. sogna di uccidere un'intervistatrice. Francamente, Giulia, avrei preferito saperlo prima di accettare questa intervista. È una dichiarazione di guerra alla categoria o ce l'hai soprattutto con le donne che fanno troppe domande?
Non ce l'ho con le intervistatrici, puoi stare tranquilla. G. sì, ma lui ce l'ha con chiunque rischi di incrinare la considerazione che ha di se stesso. La cosa divertente, se così vogliamo definirla, è che nel sogno non riesce nemmeno a vedere il volto della donna. Le resta la voce, che trova insopportabile. E mi sembra abbastanza significativo: a G. le donne piacciono moltissimo, purché la loro presenza non interferisca troppo con la sua. Le guarda, le desidera, le ascolta quando gli conviene. Il problema comincia quando parlano per conto proprio. Però non vorrei che passasse l'idea che un uomo che sogna di strangolare una donna sia necessariamente un criminale. Di questo passo dovremmo processare metà della popolazione per quello che sogna e l'altra metà per quello che pensa quando è sveglia.
G. è colto, brillante, affascinante, autorevole. Mettiamo che anziché un professore di neurochirurgia fosse un idraulico che parla nello stesso modo alle donne. Sarebbe ancora un seduttore irresistibile oppure uno stronzo insopportabile con una bella cassetta degli attrezzi?
Dipende da quanto è bravo l'idraulico. Magari avrebbe risolto una quantità di problemi pratici che G. non sarebbe nemmeno capace di riconoscere. Però capisco cosa intendi. Esiste un prestigio sociale che spesso diventa prestigio personale, come se le due cose fossero automaticamente collegate. Se un uomo è bravissimo nel proprio lavoro, soprattutto quando si tratta di un lavoro considerato intellettualmente superiore, siamo tentati di attribuirgli competenze anche in ambiti nei quali potrebbe essere un perfetto idiota. E lui, se è abbastanza vanitoso, naturalmente ci crede. G. non è stupido, anzi. Il problema è che la sua intelligenza gli ha permesso di non dover mai fare i conti con i propri limiti. Se fosse un idraulico forse qualcuno gli avrebbe già detto di stare zitto. Ma non è detto. Anche gli idraulici possono essere dei grandi manipolatori, solo che difficilmente ti citano Montale mentre lo fanno.
Però il rischio è liquidare G. come un mostro. E invece alcune cose che dice sull'amore sono vere: che i sentimenti cambiano, che le promesse sono spesso autosuggestioni, che nessuno può obbligarci a continuare ad amare qualcuno. Se ha ragione su tutto questo, dove comincia la sua mostruosità?
Nel momento in cui pretende che una verità generale assolva il suo comportamento particolare. Certo che i sentimenti cambiano. Certo che un amore può finire. Sarebbe assurdo sostenere il contrario, e non mi interessa difendere un'idea romantica secondo cui chi ti ha amato una volta deve continuare a farlo per contratto. Ma G. utilizza queste considerazioni per sottrarsi a qualsiasi responsabilità. È molto diverso dire a qualcuno che non lo ami più e sostenere che, siccome l'amore finisce, quella persona non ha nemmeno il diritto di soffrire. G. non si limita a cambiare idea. Vuole che anche gli altri cambino idea su ciò che lui ha fatto, possibilmente mentre glielo sta spiegando. E, attenzione, non credo nemmeno che sia sempre consapevole di mentire. Alcune delle sue migliori bugie sono quelle a cui crede lui per primo.
Emma è intelligente, non è una ragazzina sprovveduta, e in più è farmacista. Però si presenta da G. chiedendo qualcosa di apparentemente assurdo: cancellare parte della memoria del fidanzato per riuscire ad amarlo ancora. Non è una forma di accanimento terapeutico sentimentale? Quando un rapporto è finito, non sarebbe più economico cambiare fidanzato?
Sicuramente più economico. Anche perché la clinica di G. non è proprio convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Però la richiesta di Emma mi interessava proprio per questo: lei non vuole dimenticare per smettere di amare, vuole dimenticare per ricominciare. È un paradosso abbastanza terribile, se ci pensi. In fondo vorrebbe tornare a essere una persona che non sa ancora quello che sa. E non credo che questo desiderio sia così lontano dalla realtà. Quante volte ci convinciamo che un rapporto potrebbe funzionare se soltanto riuscissimo a cancellare alcune delusioni, alcune frasi, alcune versioni di noi stessi? Emma cerca una soluzione scientifica a qualcosa che normalmente tentiamo di risolvere con una vacanza, una cena romantica o una quantità considerevole di autoinganni. Naturalmente la sua soluzione è più invasiva.
Ma Emma è anche una donna che ha rinunciato a fare la scrittrice per lavorare nella farmacia di famiglia. Prima il padre decide il mestiere, poi il fidanzato occupa il futuro, infine arriva il professore che vorrebbe occuparsi perfino della memoria. Non è un po' affollata, come vita?
Infatti Emma ha un problema di spazio. Cerca uno spazio nel quale essere se stessa e continua a incontrare persone che hanno già un'idea abbastanza precisa di chi dovrebbe essere. Questo però non significa che sia una vittima incapace di scegliere. Io non volevo una donna perfetta, una specie di martire dell'emancipazione. Emma sbaglia, si contraddice, prende decisioni discutibili. È anche una donna che desidera G., cosa che trovo importante. Se la rendessimo completamente passiva, finiremmo per negarle proprio quella libertà che vogliamo difendere. Il punto è che la libertà di scegliere un uomo non equivale a concedergli il diritto di decidere tutto quello che succederà dopo.
Ecco, arriviamo al femminismo. Il romanzo può essere letto come un libro femminista, ma contiene anche una descrizione piuttosto spietata delle illusioni femminili. Non c'è il rischio che, per denunciare uomini come G., trasformiamo le donne in creature sempre innocenti, sempre ingannate, sempre bisognose di qualcuno che spieghi loro perché si sono innamorate dello stronzo sbagliato?
È un rischio enorme, soprattutto perché a quel punto cambierebbe soltanto la persona che spiega alle donne come devono interpretare la propria vita. Prima il professore, poi magari una specie di tribunale ideologico. Non so quanto possa essere utile. Naturalmente esistono rapporti di potere, discriminazioni e forme di violenza che colpiscono le donne in maniera specifica. Sarebbe ridicolo negarlo. Ma non credo che per riconoscere queste realtà sia necessario immaginare una superiorità morale femminile. Le donne possono essere egoiste, crudeli, manipolatrici. E gli uomini possono essere fragili, generosi, incapaci di difendersi. Il problema è capire che cosa succede quando una persona utilizza la propria posizione, il proprio prestigio o la vulnerabilità dell'altra per esercitare un controllo. Nel caso di G. è piuttosto evidente. Non perché sia un uomo, ma perché è G. E perché è un uomo abituato a vivere in un mondo dove gli è stato concesso molto.
Però G. non è soltanto un uomo. È un medico. Emma entra nel suo studio come paziente e lui finisce per sedurla. La questione è persino più inquietante del maschilismo: lui possiede informazioni e strumenti che lei non possiede. Siamo sicuri che in un rapporto del genere basti dire che erano due adulti consenzienti?
No. Il consenso non fa sparire automaticamente le differenze di potere. La relazione tra medico e paziente è costruita su una fiducia particolare e implica responsabilità particolari. G. conosce le vulnerabilità di Emma, può accedere ai suoi ricordi, possiede un'autorità scientifica che lei inizialmente non ha motivo di mettere in discussione. Poi naturalmente Emma si innamora, desidera, sceglie. Le due cose non si escludono. E qui sta una delle difficoltà: una persona può desiderare sinceramente qualcuno che sta abusando della sua fiducia. Non è che il desiderio renda tutto legittimo. Se così fosse, basterebbe sedurre bene qualcuno per ottenere automaticamente ragione su tutto il resto. Una prospettiva che immagino G. troverebbe molto convincente.
La sua clinica, intanto, vende l'oblio alla medio-alta borghesia. C'è perfino un pacchetto Memory Deluxe. In pratica il capitalismo ha trovato il modo di privatizzare anche la rimozione dei sensi di colpa. Ai poveri, invece, tocca ricordarsi tutto?
In effetti il ricordo doloroso sarebbe una delle poche cose che rimangono gratuite. Ma la clinica è anche una satira della nostra ossessione per la soluzione individuale a qualsiasi problema. Sei infelice? Non bisogna necessariamente chiedersi perché, magari basta comprare qualcosa che ti faccia sentire meglio. Oggi abbiamo già un mercato enorme costruito intorno al miglioramento di noi stessi. Nel mondo di G. si può intervenire direttamente sul materiale di partenza, la memoria. E la cosa più interessante è che lui stesso capisce quanto sia grottesco il sistema di cui fa parte, salvo considerarsi sempre una vittima del marketing, degli investitori, delle clausole contrattuali. Uno che ha guadagnato grazie a una macchina per cancellare i ricordi e vorrebbe tanto dimenticarsi di aver firmato il contratto. Mi sembrava un personaggio perfetto per la nostra epoca.
Tu sei una scienziata. Hai inventato un uomo che riesce a intervenire fisicamente sulla memoria, ma non è capace di capire la differenza tra amare qualcuno e possederlo. Non è una presa in giro della scienza?
No, della presunzione semmai. La scienza non è un sistema che ti rende automaticamente una persona migliore. Ti permette di comprendere determinati fenomeni attraverso metodi che, quando funzionano, hanno il vantaggio di non dipendere da quello che desideri sia vero. Ma uno scienziato rimane un essere umano, con tutti i difetti del caso. Può essere brillante in laboratorio e insopportabile a cena. Può comprendere un processo biochimico e raccontarsi una quantità di stupidaggini sulla propria vita sentimentale. Anzi, qualche volta una grande capacità di ragionamento diventa un mezzo straordinario per giustificare le proprie stupidaggini. G. non è pericoloso perché rappresenta la scienza, è pericoloso perché pensa che il proprio talento scientifico lo autorizzi a considerarsi superiore anche dove non sa assolutamente nulla.
E allora ti faccio una domanda cattiva. Tu hai inventato G. e gli hai messo in bocca tutte le parole che volevi, costringendolo a comportarsi esattamente come avevi deciso. Lui fa una cosa simile con Emma, soltanto che dispone di strumenti un po' più invasivi della tastiera. Non è che scrivere romanzi sia una forma di manipolazione che socialmente consideriamo rispettabile?
Assolutamente sì, e per fortuna. La differenza è che i personaggi non sono persone reali. Posso torturare G. quanto voglio senza che nessuno debba chiamare un avvocato. Ma trovo interessante che tu lo dica, perché nella scrittura c'è effettivamente una componente di controllo. Decidi cosa gli altri possono sapere, quando possono saperlo, che cosa un personaggio ricorda, cosa nasconde, cosa racconta di sé. Nel mio caso ho lasciato a G. uno spazio enorme. Lui parla, parla, parla. Si comporta con il lettore più o meno come si comporta con le donne: cerca di convincerlo che la propria versione sia quella definitiva. E noi possiamo anche trovarlo divertente, persino simpatico per qualche pagina. Poi cominciamo ad accorgerci di quello che sta facendo.
Però hai tolto la parola proprio a Emma. O quasi. Hai scritto un romanzo in cui un uomo occupa praticamente tutta la scena e una donna deve aspettare che lui finisca per poter essere ascoltata. Non è un sistema abbastanza efficiente per riprodurre il patriarcato senza neppure dover uscire di casa?
È un'interpretazione interessante. Ma il fatto che Emma non parli continuamente non significa che non esista. Anzi, secondo me il suo silenzio finisce per diventare molto ingombrante. G. racconta di lei, la interpreta, le attribuisce intenzioni e sentimenti, e a un certo punto il lettore comincia a chiedersi che cosa direbbe Emma se potesse contraddirlo. È esattamente quello che volevo. E poi c'è un'altra questione: se avessi alternato continuamente i loro punti di vista, avrei probabilmente costruito una storia più equilibrata. Ma l'equilibrio non era quello che mi interessava. Volevo che chi legge si trovasse prigioniero della voce di G., perché è così che funziona una certa forma di manipolazione. Ti viene offerta una spiegazione completa del mondo, così completa che per un po' smetti di cercarne altre.
Quando Emma decide davvero di lasciare il compagno e trasferirsi da G., con le sue valigie, il grande seduttore improvvisamente vuole indietro la propria solitudine. Finché lei era un desiderio proibito, benissimo. Quando diventa una persona che occupa spazio nell'armadio, si trasforma in un problema logistico. Non è una definizione piuttosto precisa di una certa idea maschile della libertà?
Di una certa idea della libertà in generale, ma certo G. ne è un interprete formidabile. Vuole poter entrare e uscire dalla vita degli altri senza che questo produca conseguenze sulla propria. È un concetto di libertà molto comodo, perché prevede un unico soggetto libero: lui. Gli altri dovrebbero rimanere disponibili, possibilmente felici di esserlo. E la cosa assurda è che G. riesce a considerarsi persino generoso quando decide di allontanare Emma. Le sta facendo un favore, secondo lui. Naturalmente non si domanda chi gli abbia chiesto di farlo. Mi sembra una delle forme più sofisticate dell'egoismo: convincersi che le proprie comodità coincidano con il bene altrui.
Eppure le persone come G. non vengono quasi mai smascherate da tutti. C'è sempre qualcuno pronto a dire: «Strano, con me è stato gentilissimo». Quanto conta la reputazione pubblica nel modo in cui giudichiamo la crudeltà privata?
Tantissimo. E non riguarda soltanto gli uomini famosi o importanti. Abbiamo questa tendenza a considerare la nostra esperienza con una persona come una prova del suo carattere generale. Se qualcuno è gentile con me, faccio fatica a credere che possa essere stato crudele con un altro. È comprensibile, ma è anche piuttosto assurdo. Sarebbe come sostenere che una persona non possa essere un pessimo automobilista perché una volta mi ha accompagnato a casa senza fare incidenti. G. ha imparato a sfruttare benissimo il proprio prestigio. È un uomo rispettabile, brillante, sa stare in società. La rispettabilità, però, non è una caratteristica morale. È un giudizio che gli altri formulano su quello che riescono a vedere. E generalmente vedono molto meno di quanto credono.
Un'ultima cosa. G. si congeda da Emma scrivendole «con affetto immutato». È forse la formula più vigliacca che un uomo possa inventare: ti sto lasciando, ma voglio conservare intatta l'immagine di me come persona che ti vuole bene. Perché quell'aggettivo è così importante?
Perché è il modo in cui G. vorrebbe che funzionassero i sentimenti: possono cambiare tutte le circostanze, possono cambiare le persone, possono cambiare perfino i ricordi, ma lui deve rimanere innocente. L'affetto immutato serve soprattutto a questo. È una specie di certificato di buona condotta che si rilascia da solo. E però non vorrei che il titolo fosse letto soltanto come una formula ipocrita. A volte l'affetto rimane davvero quando l'amore finisce. Non c'è niente di sbagliato. Il problema è pretendere che questa permanenza abbia lo stesso significato per entrambe le persone. Chi se ne va può considerarla una forma di gentilezza. Chi rimane può trovarla una crudeltà. G. conosce benissimo la memoria, ma è incapace di accettare che due persone possano ricordare la stessa storia in modi completamente diversi. E forse, più che dimenticare Emma, avrebbe voluto impedirle di ricordarlo diversamente da come si vedeva lui.