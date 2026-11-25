di Vera Valbruni

Il professor G. è un neurochirurgo, un neuroscienziato, un uomo di cultura. Ha dedicato la carriera a una scoperta straordinaria: la possibilità di intervenire sui ricordi, attenuarli, cancellarli. La sua clinica vende alle persone quello che forse desiderano più della felicità: la possibilità di non ricordare di essere state infelici. Poi incontra Emma, una giovane farmacista che vorrebbe dimenticare quel tanto del proprio fidanzato da riuscire a innamorarsene di nuovo. E naturalmente finisce malissimo, perché G. è un uomo che conosce i meccanismi biochimici della memoria, ma considera i sentimenti degli altri una seccatura burocratica.

In Con affetto immutato (Voland), Giulia Bignami, chimica, ricercatrice clinica e scrittrice, ha costruito un personaggio insopportabile al quale ha concesso quasi tutta la parola. Il risultato è che G. riesce a essere seducente perfino mentre fornisce al lettore prove sempre più compromettenti contro se stesso. Forse è questo il suo talento maggiore: trasformare le proprie responsabilità in argomenti di conversazione.

Nel tuo romanzo G. sogna di uccidere un'intervistatrice. Francamente, Giulia, avrei preferito saperlo prima di accettare questa intervista. È una dichiarazione di guerra alla categoria o ce l'hai soprattutto con le donne che fanno troppe domande?

Non ce l'ho con le intervistatrici, puoi stare tranquilla. G. sì, ma lui ce l'ha con chiunque rischi di incrinare la considerazione che ha di se stesso. La cosa divertente, se così vogliamo definirla, è che nel sogno non riesce nemmeno a vedere il volto della donna. Le resta la voce, che trova insopportabile. E mi sembra abbastanza significativo: a G. le donne piacciono moltissimo, purché la loro presenza non interferisca troppo con la sua. Le guarda, le desidera, le ascolta quando gli conviene. Il problema comincia quando parlano per conto proprio. Però non vorrei che passasse l'idea che un uomo che sogna di strangolare una donna sia necessariamente un criminale. Di questo passo dovremmo processare metà della popolazione per quello che sogna e l'altra metà per quello che pensa quando è sveglia.

G. è colto, brillante, affascinante, autorevole. Mettiamo che anziché un professore di neurochirurgia fosse un idraulico che parla nello stesso modo alle donne. Sarebbe ancora un seduttore irresistibile oppure uno stronzo insopportabile con una bella cassetta degli attrezzi?

Dipende da quanto è bravo l'idraulico. Magari avrebbe risolto una quantità di problemi pratici che G. non sarebbe nemmeno capace di riconoscere. Però capisco cosa intendi. Esiste un prestigio sociale che spesso diventa prestigio personale, come se le due cose fossero automaticamente collegate. Se un uomo è bravissimo nel proprio lavoro, soprattutto quando si tratta di un lavoro considerato intellettualmente superiore, siamo tentati di attribuirgli competenze anche in ambiti nei quali potrebbe essere un perfetto idiota. E lui, se è abbastanza vanitoso, naturalmente ci crede. G. non è stupido, anzi. Il problema è che la sua intelligenza gli ha permesso di non dover mai fare i conti con i propri limiti. Se fosse un idraulico forse qualcuno gli avrebbe già detto di stare zitto. Ma non è detto. Anche gli idraulici possono essere dei grandi manipolatori, solo che difficilmente ti citano Montale mentre lo fanno.

Però il rischio è liquidare G. come un mostro. E invece alcune cose che dice sull'amore sono vere: che i sentimenti cambiano, che le promesse sono spesso autosuggestioni, che nessuno può obbligarci a continuare ad amare qualcuno. Se ha ragione su tutto questo, dove comincia la sua mostruosità?

Nel momento in cui pretende che una verità generale assolva il suo comportamento particolare. Certo che i sentimenti cambiano. Certo che un amore può finire. Sarebbe assurdo sostenere il contrario, e non mi interessa difendere un'idea romantica secondo cui chi ti ha amato una volta deve continuare a farlo per contratto. Ma G. utilizza queste considerazioni per sottrarsi a qualsiasi responsabilità. È molto diverso dire a qualcuno che non lo ami più e sostenere che, siccome l'amore finisce, quella persona non ha nemmeno il diritto di soffrire. G. non si limita a cambiare idea. Vuole che anche gli altri cambino idea su ciò che lui ha fatto, possibilmente mentre glielo sta spiegando. E, attenzione, non credo nemmeno che sia sempre consapevole di mentire. Alcune delle sue migliori bugie sono quelle a cui crede lui per primo.

Emma è intelligente, non è una ragazzina sprovveduta, e in più è farmacista. Però si presenta da G. chiedendo qualcosa di apparentemente assurdo: cancellare parte della memoria del fidanzato per riuscire ad amarlo ancora. Non è una forma di accanimento terapeutico sentimentale? Quando un rapporto è finito, non sarebbe più economico cambiare fidanzato?

Sicuramente più economico. Anche perché la clinica di G. non è proprio convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Però la richiesta di Emma mi interessava proprio per questo: lei non vuole dimenticare per smettere di amare, vuole dimenticare per ricominciare. È un paradosso abbastanza terribile, se ci pensi. In fondo vorrebbe tornare a essere una persona che non sa ancora quello che sa. E non credo che questo desiderio sia così lontano dalla realtà. Quante volte ci convinciamo che un rapporto potrebbe funzionare se soltanto riuscissimo a cancellare alcune delusioni, alcune frasi, alcune versioni di noi stessi? Emma cerca una soluzione scientifica a qualcosa che normalmente tentiamo di risolvere con una vacanza, una cena romantica o una quantità considerevole di autoinganni. Naturalmente la sua soluzione è più invasiva.

Ma Emma è anche una donna che ha rinunciato a fare la scrittrice per lavorare nella farmacia di famiglia. Prima il padre decide il mestiere, poi il fidanzato occupa il futuro, infine arriva il professore che vorrebbe occuparsi perfino della memoria. Non è un po' affollata, come vita?

Infatti Emma ha un problema di spazio. Cerca uno spazio nel quale essere se stessa e continua a incontrare persone che hanno già un'idea abbastanza precisa di chi dovrebbe essere. Questo però non significa che sia una vittima incapace di scegliere. Io non volevo una donna perfetta, una specie di martire dell'emancipazione. Emma sbaglia, si contraddice, prende decisioni discutibili. È anche una donna che desidera G., cosa che trovo importante. Se la rendessimo completamente passiva, finiremmo per negarle proprio quella libertà che vogliamo difendere. Il punto è che la libertà di scegliere un uomo non equivale a concedergli il diritto di decidere tutto quello che succederà dopo.

Ecco, arriviamo al femminismo. Il romanzo può essere letto come un libro femminista, ma contiene anche una descrizione piuttosto spietata delle illusioni femminili. Non c'è il rischio che, per denunciare uomini come G., trasformiamo le donne in creature sempre innocenti, sempre ingannate, sempre bisognose di qualcuno che spieghi loro perché si sono innamorate dello stronzo sbagliato?

È un rischio enorme, soprattutto perché a quel punto cambierebbe soltanto la persona che spiega alle donne come devono interpretare la propria vita. Prima il professore, poi magari una specie di tribunale ideologico. Non so quanto possa essere utile. Naturalmente esistono rapporti di potere, discriminazioni e forme di violenza che colpiscono le donne in maniera specifica. Sarebbe ridicolo negarlo. Ma non credo che per riconoscere queste realtà sia necessario immaginare una superiorità morale femminile. Le donne possono essere egoiste, crudeli, manipolatrici. E gli uomini possono essere fragili, generosi, incapaci di difendersi. Il problema è capire che cosa succede quando una persona utilizza la propria posizione, il proprio prestigio o la vulnerabilità dell'altra per esercitare un controllo. Nel caso di G. è piuttosto evidente. Non perché sia un uomo, ma perché è G. E perché è un uomo abituato a vivere in un mondo dove gli è stato concesso molto.