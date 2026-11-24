Il “caso Lavitola” si è, pian piano, sgonfiato. Probabilmente è anche giusto così, visto che era partito come attacco alla stampa italiana ed è finito in una specie di commedia all'italiana fra amici “fraterni”, amanti, factotum camerunensi ed esecutori napoletani. Dal caos estivo in cui per due mesi tutti i giornali dedicavano almeno un paio di pagine a Sigfrido Ranucci e il suo amici Lavitola oggi il “paese reale” si è già dimenticato del faccendiere dietro le sbarre e delle sue peripezie. Ma è il mondo di oggi che va a mille all'ora, e le notizie seguono a ruota. Però, per la prima volta dopo tanto, una notizia nuova c'è. Finalmente Sigfrido Ranucci verrà sentito dalla procura di Roma che indaga sul caso come persona informata sui fatti. È la prima volta che si presenta davanti ai magistrati dopo che si è scoperto che la bomba sotto la sua casa a Torvajanica gliel'aveva messa uno con cui andare a cena. E siccome noi, che a questa storia abbiamo dedicato una lunga inchiesta e tantissimi articoli, dei punti oscuri non ci siamo ancora dimenticati, cogliamo l'occasione per ripercorrere questa folle estate e fare a Ranucci le domande che noi di Mao Mao (cit.) gli faremmo, e che ci auguriamo possano fargli anche i magistrati.
Innanzitutto, perché, durante le audizioni dopo l'attentato, non ha mai parlato dell'amicizia con Lavitola? Anche dopo che quest'amicizia era sembrata rilevante per le indagini, dopo che alcune delle piste a lungo battute, quella dei servizi segreti israeliani che portavano al cantiere navale Vittoria, gli sono state “suggerite” dallo stesso Lavitola? Perché rilanciava davanti ai magistrati la pista albanese, che è la stessa di cui parlavano gli esecutori materiali intercettati? Perché non ha mai citato il progetto politico in cui Lavitola ha cercato di metterlo in mezzo? O i diversi riferimenti fatti prima e dopo l'attentato stesso?
E poi, perché comunicava con Lavitola tramite Signal? Un'applicazione notoriamente usata per eludere le intercettazioni. Perché ci sono dei buchi nella chat con Lavitola? Ha eliminato dei messaggi? Perché, subito dopo la perquisizione, Lavitola lo ha chiamato? E sono stati al telefono due ore? E cosa si sono detti?
Veniamo al business. Cosa sapeva degli affari di Lavitola nel campo del carbon credit? Perché a novembre del 2025 va a cena al Cefalù con Lavitola e i suoi soci? Ma soprattutto, perché rilascia un'intervista al The Standard, giornale dello Zimbabwe, in cui scredita un “socio locale” di alcuni imprenditori italiani? Il socio locale è Ben Chimutengo? Per conto di chi fa quell'intervista? E come è andata la mediazione tra Lavitola e i Pulcini per le mura del Cefalù Bistrot? Ha mai ricevuto denaro o altra utilità da Lavitola? Chi pagava quando andava a cena al Cefalù?
Poi le Rai. Perché Lavitola entrava frequentemente in Rai? Quali servizi di Report derivano da informazioni di Lavitola? Quali sono stati scartati o ritardati dopo contatti con lui?
Infine: perché Lavitola a MOW ha detto “se l'ha fatto Gomes l'ho fatto io? Se l'ho fatto io, significa che l'ho fatto d'accordo con Sigfrido”? E perché, fino ad ora, non si è mai dissociato pubblicamente da Valter Lavitola?
Nulla di nuovo o di fantasmagorico, molte domande le aveva già fatte il direttore di MOW Moreno Pisto dopo che Ranucci lo ha (falsamente) accusato di essere entrato a casa sua (che non era neanche sua), molte altre le abbiamo già fatte, disseminate nei vari nostri articoli. Domande semplici, punti ben precisi, ma che gradiremmo venissero chiariti.