Innanzitutto, perché, durante le audizioni dopo l'attentato, non ha mai parlato dell'amicizia con Lavitola? Anche dopo che quest'amicizia era sembrata rilevante per le indagini, dopo che alcune delle piste a lungo battute, quella dei servizi segreti israeliani che portavano al cantiere navale Vittoria, gli sono state “suggerite” dallo stesso Lavitola? Perché rilanciava davanti ai magistrati la pista albanese, che è la stessa di cui parlavano gli esecutori materiali intercettati? Perché non ha mai citato il progetto politico in cui Lavitola ha cercato di metterlo in mezzo? O i diversi riferimenti fatti prima e dopo l'attentato stesso?

E poi, perché comunicava con Lavitola tramite Signal? Un'applicazione notoriamente usata per eludere le intercettazioni. Perché ci sono dei buchi nella chat con Lavitola? Ha eliminato dei messaggi? Perché, subito dopo la perquisizione, Lavitola lo ha chiamato? E sono stati al telefono due ore? E cosa si sono detti?

Veniamo al business. Cosa sapeva degli affari di Lavitola nel campo del carbon credit? Perché a novembre del 2025 va a cena al Cefalù con Lavitola e i suoi soci? Ma soprattutto, perché rilascia un'intervista al The Standard, giornale dello Zimbabwe, in cui scredita un “socio locale” di alcuni imprenditori italiani? Il socio locale è Ben Chimutengo? Per conto di chi fa quell'intervista? E come è andata la mediazione tra Lavitola e i Pulcini per le mura del Cefalù Bistrot? Ha mai ricevuto denaro o altra utilità da Lavitola? Chi pagava quando andava a cena al Cefalù?

Poi le Rai. Perché Lavitola entrava frequentemente in Rai? Quali servizi di Report derivano da informazioni di Lavitola? Quali sono stati scartati o ritardati dopo contatti con lui?

Infine: perché Lavitola a MOW ha detto “se l'ha fatto Gomes l'ho fatto io? Se l'ho fatto io, significa che l'ho fatto d'accordo con Sigfrido”? E perché, fino ad ora, non si è mai dissociato pubblicamente da Valter Lavitola?

Nulla di nuovo o di fantasmagorico, molte domande le aveva già fatte il direttore di MOW Moreno Pisto dopo che Ranucci lo ha (falsamente) accusato di essere entrato a casa sua (che non era neanche sua), molte altre le abbiamo già fatte, disseminate nei vari nostri articoli. Domande semplici, punti ben precisi, ma che gradiremmo venissero chiariti.