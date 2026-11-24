Il primo a farsi sentire è “Pierluigi”, il 25 giugno 1983. Dice di aver visto due ragazze a Campo de' Fiori: una vende cosmetici, ha un flauto, si fa chiamare "Barbara". Si vergogna degli occhiali, e precisa che sono a goccia, per l'astigmatismo. Emanuela suonava il flauto ed era astigmatica. Il giorno dopo richiama: dice di avere sedici anni, di essere al mare, e che "Barbara" suonerà al matrimonio della sorella a settembre. Anche questo, per la famiglia, era vero. Poi lo zio Mario Meneguzzi lo invita a vedersi in Vaticano, e lui chiede, sgomento: “Ma lei è un prete?”. Da quel momento la famiglia decide di registrare le chiamate.

Due giorni dopo arriva “Mario”: trentacinque anni (dice), spiccato accento romano, chiama per scagionare un suo “conoscente”, che vende cosmetici e vive con due ragazze, una delle quali dice di venire da Venezia e di chiamarsi "Barbarella". Sarebbe scappata di casa per sfuggire alla routine, ma tornerà a fine estate per il matrimonio della sorella, che ritorna, così come il nome “Barbara”. Quando lo zio gli chiede l'altezza di quella ragazza, "Mario" esita, imbeccato da una seconda voce. Poi è stata la volta dell'Amerikano, di cui Marco Fassoni Accetti si è autoaccusato senza essere per ora creduto, il Fronte Turkesh e il caso ha preso un'altra strada. Ma al centro rimangono le primissime telefonate.

Sono rimaste nei meandri della documentazione sul caso Orlandi per tutti questi anni, analizzate sillaba per sillaba da investigatori e giornalisti senza mai cavare un ragno dal buco. Oggi, grazie al supporto delle nuove tecnologie, gli investigatori sarebbero riusciti ad ottenere "significativi elementi convergenti" verso un unico sospettato, mai emerso prima e la cui identità rimane per ora ignota. Ora il compito della Procura sarà quello di verificare l'effettivo coinvolgimento di questa persona per aprire nuove e potenzialmente inesplorate piste a più di quarant'anni dalla scomparsa.