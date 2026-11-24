Ancora una volta la tecnologia potrebbe dare una svolta alla cronaca, anche se, bene ricordarlo, meglio andare con piedi di piombo. Perché di “svolte” nel caso Orlandi ne sono state annunciate, in 43 anni di ricerche, fin troppe. E fin troppe sono risultate dei buchi nell'acqua. Secondo quello che sta emergendo in queste ore la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, grazie agli accertamenti dei Ris, sarebbe vicina a smascherare l'identità di uno dei “telefonisti” del caso Orlandi. Figure mitologiche dai nomi ordinari, le telefonate a casa Orlandi forniscono ancora oggi alcuni degli elementi più dibattuti del caso. Depistaggi perlopiù, che possono però dare finalmente una direzione verso i possibili rapitori. Le più interessanti, prima che il clamore mediatico attirasse l'attenzione sul caso e mitomani, americani e Turkesh vari spostassero la lente verso piste fantasiose, sono le prime. Depistaggi certo, ma che conservano elementi verosimili. Chi ha effettuato le prime telefonate, probabilmente, con la sparizione di Emanuela Orlandi c'entra qualcosa. E sono proprio quelle su cui si starebbero concentrando gli inquirenti.
Il primo a farsi sentire è “Pierluigi”, il 25 giugno 1983. Dice di aver visto due ragazze a Campo de' Fiori: una vende cosmetici, ha un flauto, si fa chiamare "Barbara". Si vergogna degli occhiali, e precisa che sono a goccia, per l'astigmatismo. Emanuela suonava il flauto ed era astigmatica. Il giorno dopo richiama: dice di avere sedici anni, di essere al mare, e che "Barbara" suonerà al matrimonio della sorella a settembre. Anche questo, per la famiglia, era vero. Poi lo zio Mario Meneguzzi lo invita a vedersi in Vaticano, e lui chiede, sgomento: “Ma lei è un prete?”. Da quel momento la famiglia decide di registrare le chiamate.
Due giorni dopo arriva “Mario”: trentacinque anni (dice), spiccato accento romano, chiama per scagionare un suo “conoscente”, che vende cosmetici e vive con due ragazze, una delle quali dice di venire da Venezia e di chiamarsi "Barbarella". Sarebbe scappata di casa per sfuggire alla routine, ma tornerà a fine estate per il matrimonio della sorella, che ritorna, così come il nome “Barbara”. Quando lo zio gli chiede l'altezza di quella ragazza, "Mario" esita, imbeccato da una seconda voce. Poi è stata la volta dell'Amerikano, di cui Marco Fassoni Accetti si è autoaccusato senza essere per ora creduto, il Fronte Turkesh e il caso ha preso un'altra strada. Ma al centro rimangono le primissime telefonate.
Sono rimaste nei meandri della documentazione sul caso Orlandi per tutti questi anni, analizzate sillaba per sillaba da investigatori e giornalisti senza mai cavare un ragno dal buco. Oggi, grazie al supporto delle nuove tecnologie, gli investigatori sarebbero riusciti ad ottenere "significativi elementi convergenti" verso un unico sospettato, mai emerso prima e la cui identità rimane per ora ignota. Ora il compito della Procura sarà quello di verificare l'effettivo coinvolgimento di questa persona per aprire nuove e potenzialmente inesplorate piste a più di quarant'anni dalla scomparsa.