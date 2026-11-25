Tu hai partecipato al Grande Fratello, che in Italia è il reality per eccellenza. Il modo in cui ne avevi parlato teoricamente e la pratica coincidono, oppure dopo averlo fatto rivedresti qualcosa di ciò che hai scritto?

No, io mi sono fidato di un'amica che l'aveva fatto e me ne aveva parlato, di una dimensione elegia, che è Eleonora Giorgi. In realtà però non puoi manifestare naturalezza e sincerità, perché l'obiettivo di ogni partecipante al reality è quello di farti fuori per la propria sopravvivenza. E le persone più avanti con gli anni sono i primi che si vogliono eliminare. Poi io ero un corpo estraneo, insomma. Ho pensato di poter essere sincero, ma poi è la meccanica stessa del reality che porta la regia a determinare lo scontro, perché quello che tu dici nel confessionale pensi di dirlo privatamente al tuo interlocutore, mentre poi viene restituito nel riassunto della settimana e quindi viene fuori che tu hai detto una data cosa di una persona. A quel punto quella persona si sente piccata e rilancia. Io mi sono ritrovato a dire a una persona che si lamentava di mangiare troppe patatine fritte: non le mangiare. E questa persona ha trasformato questa mia semplice considerazione in una forma di bullismo rispetto ai suoi problemi di alimentazione. E poi la preoccupazione principale di un reality come il Grande Fratello è che non si bestemmi. Essendo noi in un regime concordatario, questo è il pensiero fisso di Piersilvio Berlusconi: che non ci siano bestemmie.

Da noi la bestemmia è il massimo della trasgressione, mentre in Serbia il livello dello scontro è ben diverso: anche lì, evidentemente, la TV riflette il contesto culturale in cui nasce?

Esattamente. La Serbia è storicamente un laboratorio di violenza. La Prima guerra mondiale nasce a Sarajevo, che non è Serbia, ma confina. Poi Tito ha cercato di mettere insieme nel simbolo dell'ex Jugoslavia le fiaccole di tutti quegli stati e con la sua morte nell'80 si è disgregato poi tutto.

Secondo te questa proposta degli studenti serbi è completamente surreale e sbagliata, oppure c'è qualcosa di giusto da cui trarre spunto?

No, c'è qualcosa di giusto nella misura in cui non dovrebbe essere un carnaio. Però probabilmente lo si vuole proprio in questo modo, perché diceva Céline: “Il circo fa chiudere tutti i teatri, fa furore la moda dell'anno Mille”, cioè dei cristiani sbranati dai leoni. E forse, diciamo, vale anche in questo caso.