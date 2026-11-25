In Serbia, il governo degli studenti mette il coprifuoco ai reality: non andranno in onda prima delle 23 perché non ritenuti educativi. Al loro posto si inizia a pensare a trasmissioni che promuovano la cultura. Un governo di igiene morale? Se nei Balcani volano risse sedate dalla security, i programmi italiani “sono solo liti condominiali dove la preoccupazione massima è non bestemmiare”. Lo dichiara lo scrittore Fulvio Abbate, che commenta la scelta del nuovo esecutivo studentesco serbo e smonta la meccanica della TV della realtà.
In Serbia il nuovo governo studentesco vuole limitare i reality dopo le 23 perché non ritenuti educativi. Tu hai scritto di reality e li hai anche fatti: che idea ti fai di questa scelta?
Mi sembra delirante che un governo di studenti decida di limitare i reality oltre le 23. Che cos'è? Un governo di igiene morale?
Noi di MOW avevamo raccontato Elita (ex Zadruga), un reality serbo fatto di liti, sedie che volano e risse sedate dalla security: è un livello molto diverso rispetto a ciò che vediamo in Italia. Secondo te i nostri reality rischiano di allinearsi a quel modello più violento?
Allora, la storia della Serbia, come raccontano anche i film di Kusturica, mostra ogni genere di retrogusto violento, perché i Balcani hanno una storia fatta di guerre. Da come mi viene descritto è come se si fosse creata una saldatura tra wrestling e reality, con la piccola differenza che nel wrestling la violenza in qualche modo è teatralizzata. C'è un saggio straordinario sul catch, come si chiamava una volta il wrestling, di Roland Barthes da questo punto di vista. Noi di solito le scene di violenza le consideriamo dei fuori scena, come quando nei parlamenti di questo o quell'altro paese due opposti schieramenti vengono alle mani. Sono immagini che uno guarda affascinato, come si guarda il topo schiacciato per strada dalle macchine.
A prescindere dal Paese in cui viene prodotto, il reality in prima serata è una forma d'intrattenimento come un'altra oppure no?
No, è un genere molto preciso, diciamo, che ha la presunzione di raccontare la realtà. Restituisce una dimensione condominiale. E il condominio è anche, come ci ha raccontato Fantozzi, un luogo di scontro. Fantozzi in un film mostra i condomini che giungono lì con mazze ferrate, con gli elmetti, addirittura con lo Stahlhelm, l'elmetto tedesco della Seconda guerra mondiale. E il reality, in fondo, è una sorta di collocamento dello spettacolo. Chi fa un reality si aspetta poi di avere un futuro mediatico, che sovente non avviene. Pochissimi, che ne so, Luca Argentero è riuscito ad avere un seguito oltre il reality, oppure Eleonora Daniele. C’è anche il tema dell'antipatia che si determina.
Tu hai partecipato al Grande Fratello, che in Italia è il reality per eccellenza. Il modo in cui ne avevi parlato teoricamente e la pratica coincidono, oppure dopo averlo fatto rivedresti qualcosa di ciò che hai scritto?
No, io mi sono fidato di un'amica che l'aveva fatto e me ne aveva parlato, di una dimensione elegia, che è Eleonora Giorgi. In realtà però non puoi manifestare naturalezza e sincerità, perché l'obiettivo di ogni partecipante al reality è quello di farti fuori per la propria sopravvivenza. E le persone più avanti con gli anni sono i primi che si vogliono eliminare. Poi io ero un corpo estraneo, insomma. Ho pensato di poter essere sincero, ma poi è la meccanica stessa del reality che porta la regia a determinare lo scontro, perché quello che tu dici nel confessionale pensi di dirlo privatamente al tuo interlocutore, mentre poi viene restituito nel riassunto della settimana e quindi viene fuori che tu hai detto una data cosa di una persona. A quel punto quella persona si sente piccata e rilancia. Io mi sono ritrovato a dire a una persona che si lamentava di mangiare troppe patatine fritte: non le mangiare. E questa persona ha trasformato questa mia semplice considerazione in una forma di bullismo rispetto ai suoi problemi di alimentazione. E poi la preoccupazione principale di un reality come il Grande Fratello è che non si bestemmi. Essendo noi in un regime concordatario, questo è il pensiero fisso di Piersilvio Berlusconi: che non ci siano bestemmie.
Da noi la bestemmia è il massimo della trasgressione, mentre in Serbia il livello dello scontro è ben diverso: anche lì, evidentemente, la TV riflette il contesto culturale in cui nasce?
Esattamente. La Serbia è storicamente un laboratorio di violenza. La Prima guerra mondiale nasce a Sarajevo, che non è Serbia, ma confina. Poi Tito ha cercato di mettere insieme nel simbolo dell'ex Jugoslavia le fiaccole di tutti quegli stati e con la sua morte nell'80 si è disgregato poi tutto.
Secondo te questa proposta degli studenti serbi è completamente surreale e sbagliata, oppure c'è qualcosa di giusto da cui trarre spunto?
No, c'è qualcosa di giusto nella misura in cui non dovrebbe essere un carnaio. Però probabilmente lo si vuole proprio in questo modo, perché diceva Céline: “Il circo fa chiudere tutti i teatri, fa furore la moda dell'anno Mille”, cioè dei cristiani sbranati dai leoni. E forse, diciamo, vale anche in questo caso.