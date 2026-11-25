Il vero nervo scoperto del documentario è la distanza siderale tra il predicare empowerment femminile e l’ammettere di essere stata, di fatto, nelle mani di due uomini, come ammette la stessa Chiara. Da un lato c’è Fedez con la sua rivalità latente, al quale Chiara ha nascosto il cachet da un milione per Balocco (“per lui dovevo essere più piccola”). Una storia complicata, non approvata da amici e parenti di Chiara, così come la proposta di matrimonio plateale, che arriva in un momento di forte crisi e alla quale Chiara non riesce a dire di no per non rinunciare alla sua relazione.

Filippo Fiora, amico di lei e molto presente nel documentario, fungerà da “grillo parlante” nella storia della fata Turchina ingannata da Pinocchio (casualmente uno degli pseudonimi che Marracash e Gué diedero a Fedez anni fa). Filippo aveva sempre visto tutto e vede la proposta di matrimonio di Fedez come “un modo per incastrare Chiara”. Addirittura la madre di Chiara, Marina Di Guardo, preferisce non parlare di quel momento.

Ma il culmine del racconto si raggiunge durante le tensioni di Sanremo, nel momento del famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical: Chiara aveva pregato il marito di fingere di essere felice per il suo successo o quantomeno di non cercare di rovinare tutto con qualche colpo di testa. Fedez, invece, che fa? Si accorda con Rosa Chemical per inscenare un limone epocale sul palco dell’Ariston, scatenando le ire della moglie senza mai ammettere l’errore. Ma Chiara è la martire e ancora una volta lo perdona, nonostante la crisi della coppia post Sanremo. Poi arriva il tradimento scoperto sul telefono e la frase “non sai neanche fare la madre” segna il KO tecnico di Chiara. Fedez salta dalla nave proprio mentre questa sta affondando.

Dall’altro lato c’è Fabio D’Amato: il collaboratore che la spingeva sul socialwashing e sulle iniziative benefiche, diventando sempre più invadente fino a dettarle scelte e abiti, senza mai prendersi una responsabilità una volta uscito di scena. Fedez e Fabio si detestavano perché si contendevano la stessa miniera d'oro e il potere di orientarla verso il proprio tornaconto, mentre lei finiva per mostrarsi più credulona e manipolabile che calcolatrice, già dai tempi di Diavoletta 87 quando cercava sguardi a qualunque costo e si aggrappava a un’idea di perfezione poi rivelatasi un’illusione, ma evidentemente mai abbastanza da farle smettere di alimentarla.