Sono trascorsi quasi tre anni dal Pandoro Gate, l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer. E menomale, perché per arginare la deriva di queste figure serviva l’intervento dei tribunali sulla loro regina: arriva Chiara su Netflix, ma di Lucarelli ci sono solo brevi accenni, sarà una conseguenza del rifiuto della stessa di partecipare al documentario come controparte?
Nonostante il crollo reputazionale, Ferragni non ha mai davvero smesso di presidiare i social e di provare a governare la narrazione della propria storia, spesso aggirando i nodi giudiziari come se nulla fosse. Con questo documentario bisogna provare a capire le sue ragioni, senza però perdere lucidità su ciò che è successo.
La tuta grigia
Il film si apre con un recap di successi - Sanremo incluso - per poi precipitare verso la copertina de L’Espresso col trucco da pagliaccio e il giudizio implacabile del pubblico. Chiara sostiene che l’operazione documentario sia rischiosa perché per la prima volta non è lei a controllare la narrazione, e la definisce una “seduta terapeutica”. Difficile prenderla alla lettera: finora ha concesso interviste morbide, come quella da Fazio che lei stessa definisce come “intervista tofu” (che non sa di niente) e il racconto resta comunque impacchettato e controllato da lei. Eppure l’operazione empatia scatta immediatamente, tra un colpo di tosse da “trombone” e l’altro che aggiunge una simpatica goffaggine e abbassa il tono drammatico alla storia che sta per essere raccontata.
Il 15 dicembre doveva essere segnato dalla recita di Leo e da un importante impegno di lavoro, invece è stato l’inizio della fine. Il team di Chiara, dopo lo scandalo Pandoro, diventa una schiera di Ponzio Pilato che non vuole prendersi alcuna responsabilità, neanche quella di dare un consiglio alla Ferragni. Fino a questo momento pare che la narrazione del documentario voglia virare su altrettanta linea del “me ne lavo la mani”, provando a scaricare colpe a destra e a manca. Ma qualche ammissione arriva: il video in tuta grigia fu un errore reale, non solo di comunicazione, nonché il crollo definitivo di migliaia di follower: quando la pezza è peggio del buco. Il Pandoro Gate ha rotto il patto col pubblico, chiudendo le porte della moda e portando al rinvio a giudizio nonostante l’entusiasmo iniziale per l’avvocato Iannaccone e i video in lacrime.
The (S)ferragnez: Fedez e Fabio Damato si contendono la miniera d'oro
Il vero nervo scoperto del documentario è la distanza siderale tra il predicare empowerment femminile e l’ammettere di essere stata, di fatto, nelle mani di due uomini, come ammette la stessa Chiara. Da un lato c’è Fedez con la sua rivalità latente, al quale Chiara ha nascosto il cachet da un milione per Balocco (“per lui dovevo essere più piccola”). Una storia complicata, non approvata da amici e parenti di Chiara, così come la proposta di matrimonio plateale, che arriva in un momento di forte crisi e alla quale Chiara non riesce a dire di no per non rinunciare alla sua relazione.
Filippo Fiora, amico di lei e molto presente nel documentario, fungerà da “grillo parlante” nella storia della fata Turchina ingannata da Pinocchio (casualmente uno degli pseudonimi che Marracash e Gué diedero a Fedez anni fa). Filippo aveva sempre visto tutto e vede la proposta di matrimonio di Fedez come “un modo per incastrare Chiara”. Addirittura la madre di Chiara, Marina Di Guardo, preferisce non parlare di quel momento.
Ma il culmine del racconto si raggiunge durante le tensioni di Sanremo, nel momento del famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical: Chiara aveva pregato il marito di fingere di essere felice per il suo successo o quantomeno di non cercare di rovinare tutto con qualche colpo di testa. Fedez, invece, che fa? Si accorda con Rosa Chemical per inscenare un limone epocale sul palco dell’Ariston, scatenando le ire della moglie senza mai ammettere l’errore. Ma Chiara è la martire e ancora una volta lo perdona, nonostante la crisi della coppia post Sanremo. Poi arriva il tradimento scoperto sul telefono e la frase “non sai neanche fare la madre” segna il KO tecnico di Chiara. Fedez salta dalla nave proprio mentre questa sta affondando.
Dall’altro lato c’è Fabio D’Amato: il collaboratore che la spingeva sul socialwashing e sulle iniziative benefiche, diventando sempre più invadente fino a dettarle scelte e abiti, senza mai prendersi una responsabilità una volta uscito di scena. Fedez e Fabio si detestavano perché si contendevano la stessa miniera d'oro e il potere di orientarla verso il proprio tornaconto, mentre lei finiva per mostrarsi più credulona e manipolabile che calcolatrice, già dai tempi di Diavoletta 87 quando cercava sguardi a qualunque costo e si aggrappava a un’idea di perfezione poi rivelatasi un’illusione, ma evidentemente mai abbastanza da farle smettere di alimentarla.
Le crediamo, ma ora basta schermi
Anche quando il racconto attraversa la crisi con Fedez (cioè per l’80% del documentario) la sofferenza esposta rischia di sembrare l’ennesima performance e questo Chiara lo sa bene. Nonostante ciò, decide di prendersi questo rischio. Ma ne valeva davvero la pena? Resta l’impressione di un’operazione che porta comunque denaro e visibilità a chi ne ha persa tanta negli ultimi tempi, un ennesimo tentativo di riqualificazione che avviene davanti a una telecamera. Sarebbe stato molto più credibile sottoporsi a un’intervista obiettiva, condotta da un giornalista terzo, senza la regia rassicurante del documentario: domande dritte e sconosciute alla diretta interessata. Se proprio si voleva tentare di fare chiarezza.
Ma al netto di tutto, a Chiara in questo racconto crediamo: il problema è che ogni tentativo di mettere una pezza sui social si è puntualmente trasformato in un’aggravante. Per il suo bene, prima ancora che per il nostro, è il momento che spenga gli schermi e si lasci alle spalle questa ricerca compulsiva di approvazione e la smania di essere creduta che - se ancora non fosse chiaro - genere l'effetto boomerang. Ma soprattutto: Chiara crede a se stessa?
Chiara che guarda Chiara che guarda Chiara
Chiara Ferragni ha costruito il suo lavoro sulla sua immagine, comprendiamo che per tornare a lavorare ai piani alti sia necessario rilanciare la sua immagine, ma perché non valutare un cambio di rotta? Si può essere un’imprenditrice anche facendo silenzio. E questo, paradossalmente, le restituirebbe la credibilità di cui ha bisogno per continuare a fatturare. Il fatto che Ferragni perseveri nel tentativo di scagionare se stessa, ci lascia dubitare delle sue reali capacità come imprenditrice. Le opzioni sono due: o è veramente incapace di lavorare staccandosi dalla sua immagine pubblica, o continua ad essere tremendamente insicura da non riuscire a valutare un completo cambio di rotta.
Nel documentario Chiara riguarda se stessa su un grande proiettore, su Instagram Chiara guarda Chiara dal televisore di casa sua: forse questa eccessiva attenzione a se stessa la distrae e la priva della capacità di guardarsi intorno e scegliere di chi fidarsi: Chiara è il Grande Fratello di se stessa e questo documentario non ne è che l'ennesima conferma. Persino durante il periodo più brutto post Pandoro Gate, si filma mentre piange e si ripete frasi motivazionali: la vita di Chiara non esiste lontana da uno schermo e questo risulta più inquietante di tutte le sette stagioni di Black Mirror messe insieme. La conseguenza minima è che non risulti credibile, ma la peggiore sta nella totale aderenza al personaggio che ha divorato la persona. Serve una disintossicazione radicale da tutto ciò che ha costruito su se stessa, smartphone in primis.
Forse, al di là del giudizio, qualcuno dovrebbe aiutarla ad allontanarsi dal mondo dei pixel in modo da capire finalmente chi è. Perché no, un documentario su Netflix non è terapeutico per niente, anzi. Chiara non chiarisce niente, a togliere la scritta "colpevole" sulla testa di Chiara ci ha già pensato il tribunale. Per far sì che questa scritta venga cancellata anche da chi la guarda, però, forse è meglio tentare una strategia inedita: un santissimo silenzio.