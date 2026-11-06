Max Parodi, protagonista di Monella, racconta Tinto Brass: “Un genio sul set e un uomo dolcissimo. Gli piaceva il tennis femminile perché giocando si alzavano le gonne”

Tinto Brass lascia in eredità al nostro paese una storia irripetibile. Affascinante quanto discussa, sempre sul filo dello scandalo. Ricca di fotografie di un tempo in cui in Italia si respiravano bellezza, genialità e cultura. Una cultura sconfinata di questo artista che, con la macchina da presa, ha raccontato il mondo, i suoi vizi e le sue debolezze, osservandolo da punti di vista mai prima esplorati. Dal buco di una serratura, da una gonna corta che si alzava per una folata di vento. Coraggio, avanguardia, provocazione e il desiderio del racconto audace, sincero e irriverente, di una società che troppo spesso si nasconde (immaginatevi in quegli anni '70,'80 e '90) dietro dei modelli di giudizio. Tinto, all'anagrafe Giovanni, ma da sempre riconosciuto con lo pseudonimo che gli affiancò il nonno pittore. Amato e criticato, ha segnato un'epoca incredibile, togliendo gli abiti ai corpi femminili e all'ipocrisia. E cambiando la vita a molti giovani talenti diventati, successivamente al set con lui, attori di primo livello nel cinema italiano. Uno di questi è stato Max Parodi, protagonista del film Monella, nelle sale nel 1998, con la giovanissima Anna Ammirati, oltre a un gran numero di altre collaborazioni. Pellicola ricavata da una recente sceneggiatura ispirata al libro Il Macellaio di Alina Reyes. “È stato l'incontro più incredibile della mia vita – racconta Mario (Max) Parodi a MOW, oggi 59 anni -. Da quel giorno è cambiato tutto. In realtà, era stata Carla Cipriani, la Tinta, a credere in e a portarmi davanti a suo martito”.

Come è stato il primo incontro con Tinto Brass?

“Una storia incredibile. Era la fine degli anni '90 e io nella vita mi occupavo di tutt'altro. Sono figlio di una famiglia di gioiellieri genovesi e avevo solo giocato a calcio. Tra le altre cose, collaboravo con le agenzie di moda milanesi. Mi occupavo di organizzare i casting alle nostre ragazze, le portavo in giro. Arrivò la chiamata per alcune piccole parti nel film Monella di Tinto Brass. Scendemmo a Roma in quattro: io che le accompagnavo e tre aspiranti attrici. Nei corridoi mi trovai di fronte Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria che lavorava in produzione e Serena Grandi. C'era un grande fermento e, all'improvviso, la moglie di Tinto Brass, Carla, si avvicinò e mi chiese: da dove vieni? Mi guardò, mi prese sotto braccio e mi portò in una stanza isolata di fronte al maestro. Me lo trovai davanti, con l'immancabile sigaro in bocca e la scrivania piena di foto di belle ragazze mezze nude”.