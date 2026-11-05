Amo tanto Tinto

Caterina, la meravigliosa moglie, dopo un corteggiamento agostano ci aveva dato l'ok: dovevamo farla a Venezia, nel giorno successivo alla conferenza stampa che ha celebrato la carriera di Tinto; ma all'ultimo momento i dottori gli hanno sconsigliato il viaggio per le sue condizioni di salute. È stato un peccato. Con il maestro dell'erotismo avremmo celebrato una stagione dove ci ha insegnato a sognare ancora prima di vedere, senza mai esagerare, senza mai risultare offensivo, avremmo elogiato non solo il corpo ma tutto, tutto il resto, ché il corpo della donna, e dell'uomo, è un santuario dedicato a ciò che di più godurioso e peccaminoso c'è nell'esistenza, avremmo riso dei perbenisti e dei moralisti e degli ipocriti perché i perbenisti, i moralisti e gli ipocriti saranno sempre più tristi, infinitamente più tristi, di noi. Per quanto conti maestro, con la sua dipartita restiamo noi a cercare di rendere il mondo un posto dove il sesso sia meno scandaloso della guerra o dei casi di cronaca nera (invece oggi è il contrario) e dove la libertà sia un modo di vivere, un linguaggio, contro ogni ignobile censura e bigottismo, ché amiamo comunque, perché senza non ci saremmo noi: a traguardare orizzonti, a buttare giù muri, a scoprire desideri come adolescenti perenni. A guardare un culo e contemplare la luna, l'amore, il futuro, la genesi della vita.