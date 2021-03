Dietro la rivista c’è anche uno scopo nobile…

Con il primo numero abbiamo raccolto fondi per LILT (Lega Italiano per la Lotta contro i Tumori) e in particolare abbiamo scelto LILT Firenze perché sono specializzati nel tumore al seno e lavorano molto con le donne anche sull’aspetto psicologico, mettendo in piedi molte terapie interessanti. Per loro abbiamo raccolto circa 12 mila euro e continueremo a farlo mettendo a disposizione il primo numero in formato digitale e rendendolo scaricabile con una libera donazione.



Vuoi dirmi chi aiuterete con il secondo numero?

Certo. Raccoglieremo fondi per D.i.R.e. Donne in rete contro la violenza. Hanno 80 centri in tutta Italia e danno sostegno a 360 gradi. Dall’aspetto psicologico a quello legale.



Dove si acquista la rivista?

Su www.megazinne.it e ve lo spediamo a casa.

Sul nuovo numero c’è un bell’approfondimento politico. Si chiama Capezzoli in parlamento.

Ho chiesto a Spaghetti Politics di spiegare in maniera pop perché è importante che ci siano delle donne nel parlamento a prescindere dalla questione morale o di diritto. È importante che ci sia una rappresentanza femminile anche per prendere decisioni pratiche. Perché ci sono leggi che riguardano il corpo delle donne, penso all’aborto o alla Tampon tax. E poi ho pensato che sarebbe stato interessante proporre profili di tre politiche di successo: la Ocasio Cortez, la Lagarde e Ellen Johnson Sirleaf.