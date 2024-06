Ma di chi è davvero (e quanto vale?) la villa all'Argentario di Raffaella Carrà? Una casa da re in un'epoca di decadenza. E intanto anche il fortino radical chic di Capalbio gira a destra, e…

Tornando al bene immobile della villa, si sappia, lo riportiamo rispettando ancora la retorica immobiliare, che “si estende su 1162 metri quadri di interni e quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti, un eliporto e ampio spazio per ospitare un maneggio”. A curarne ogni possibile trattativa affinché, diversamente dall’altra che vive uno stallo, è il portale Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo è al momento riservato, l’ipotesi che si aggiri intorno ai due milioni di euro è pronunciata a mezza voce, come un sospiro segreto, probabilmente indirizzato a chi mai potrà permettersi di venirne in possesso, sogni baciati dai colpi di sole nuovamente apologetici di Roma Nord, categoria dello spirito socio-antropologica che risponde all’approssimazione paesaggistica di Roma Sud che s’apre invece allo sguardo abbandonando alle proprie spalle ciò che in tempi littori era detto “l’Agro redento”; un filare di pini mediterranei a punteggiare l’ingresso infine nell’Urbe annunciato dal Colosseo Quadrato e dal Palazzo dei Congressi; l’Eur appunto.



Al primo piano, insiste la voce del sogno in blazer da agente non meno immobiliare, brochure in quadricromia lucente e volantini sottobraccio, “un terrazzo panoramico regala scorci mozzafiato. Dal retro si accede a un cortile, ideale per grandi pranzi all'aperto, attrezzato con griglie e una cucina professionale coperta”. E ancora, infierendo sullo sguardo del comune mortale che nel migliore dei casi potrà concedersi un trivani a Monteverde Nuovo non oltre il confine di Parrocchietta o magari alla Montagnola, già residenza del giovane Renato Zero, occorre segnalare, se la residenza padronale non dovesse essere sufficiente, la presenza di una “seconda villa facente parte del complesso che si sviluppa su due livelli per un totale di 236 mq. Ospita al suo interno un grande salone con camino, 3 camere da letto e tre bagni. Infine, la dependance in posizione panoramica sul poggio si compone di 2 grandi camere con relativi servizi”.

Per sincronicità mitopoietica l’offerta coincide e completa, rendendo globale il nostro romanzo immobiliare, con i patemi dei fan di Marilyn Monroe, posto che il Consiglio della Contea comunale di Los Angeles ha rimandato al 26 giugno il voto per rendere “monumento storico-culturale” la piccola villa di Brentwood che “la diva comprò pochi mesi prima di morire, mettendola così per sempre al riparo dalle speculazioni edilizie”, anche in questo caso scegliamo di rispettare la prosa cronistica. Si sappia infatti per completezza che si tratti dell’unica abitazione che Marilyn abbia mai acquistata: uno chalet bianco al numero 12305 di Fifth Helena drive, a Brentwood, quartiere-enclave di estremo lusso: il valore del terreno edificabile è oggi “stellare”, direbbe Valeria Marini. Costruita nel 1929 in stile spagnolo moresco si offre nei suoi 270 metri quadrati su un unico piano, con giardino e piccola piscina sul retro. Lo scorso luglio, i nuovi proprietari, produttori di reality tv, l’hanno acquistato per 8,4 milioni con l'idea di abbatterla e allargare la dimora familiare. Quanto a Marilyn, ne entrò in possesso per 75.000 dollari nel 1961, dopo che il matrimonio con il drammaturgo Arthur Miller era giunto all’ammazzacaffè. Lo scatto, accluso nel dossier del coroner, a documentare la dinamica oscura della sua morte ne mostra proprio la camera da letto: 5 agosto 1962.

Diversamente dagli scatti in bianco e nero dove la mobilia tutta, le consolle, le abat-jour e lo stesso telefono restituiscono il tempo e l’età della “nuova frontiera” kennediana, le foto che ne mostrano l’attuale stato, tra arredi laccati bianco satinato e ampia cucina “con isola” sembrano invece rispecchiare un dépliant dell’ultima Ikea, e qui il romanzo immobiliare sembra assumere il capitolo annoso delle ristrutturazioni, fino alla cancellazione d’ogni “flatus” visivo originario.