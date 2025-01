Ora o mai più 2025, ma quanto è forte Matteo Amantia? Ecco chi è e la storia dimenticata degli Sugarfree: tra canzoni universali, Sicilia, Sanremo e…

Parliamo subito di Matteo Amantia, perché è lui è uno dei super protagonisti di questa edizione di Ora o Mai più con la conduzione di Marco Liorni, e che, modestamente, ha subito fatto capire a tutti che sarà un concorrente che porterà grandissime soddisfazioni, tanto da vincere la prima puntata grazie al cavallo di battaglia “Cleptomania” e alla versione in duetto di “Oggi sono io” con il suo coach Alex Britti (potete recuperare la mia pagella e aggiornarvi sulle prossime per i dettagli). Ma come mio solito, partiamo da qualche passo indietro e un piccolo viaggio nel tempo per ripercorrere gli step di questa band secondo me nettamente sottovalutata all'epoca e identificata come un fenomeno passeggero ma che meritava e merita ancora oggi molto più spazio nel panorama musicale italiano. Intanto chiariamo per i neofiti che gli Sugarfree sono una band italiana, siciliana nello specifico, e lo dico poiché c'è un omonimo collettivo femminile, un rapper americano e un cantante orientale con lo stesso nome, noi non lasciamo spazio al dubbio, Sugarfree è uguale a Matteo Amantia. Non molti lo sanno ma in realtà se non fosse per l'artista in questione gli Sugarfree non sarebbero passati alla storia, la band esisteva da prima di 'Cleptomania' (perché so che questo vi triggera) ma oltre ad avere discreto successo regionale grazie a serate cover rock anni Cinquanta e Sessanta e qualche live più intimo, non aveva particolari riscontri sul grande pubblico. Infatti proprio nel 2004 si strutturerà la band che, più o meno, conosciamo oggi. Durante i primi anni duemila la formazione della band aveva un altro cantante, Alfio Consoli, mentre gli altri componenti erano Carmelo Siracusa, Giuseppe Lo Iacono, Luca Galeano e Vincenzo Pistone. All'epoca stavano registrando un disco con vari singoli annessi, senza capire bene come e quando il cantante decide di lasciare il gruppo. Ma il disco era in sospeso e qualcosa bisognava pur inventarsi, ed ecco qui la loro fortuna. Matteo Amantia lavorava come fonico tra palchi e studi di registrazione e stava registrando proprio il loro disco, inoltre aveva già mosso i suoi primi passi come artista solista e conosceva un componente della band che gli ha fatto la proposta di provare a registrare i loro brani, ed ecco che da fonico è diventato il frontman, del resto, il caso non esiste, o almeno io non ci credo. Nascono i veri Sugarfree e che a partire dal 2004, dopo il grande successo di “Cleptomania”, disco di platino quasi subito, e grazie alla caratteristica voce e personalità di Matteo, diventano la band che ancora oggi è nel cuore del pubblico. Nel 2005 esce il primo album “Clepto-manie”, seguito da un lungo tour, e nel 2006 partecipano al Festival di Sanremo con “Solo lei mi dà”, mentre nel 2008 lanciano il secondo album “Argento”, con il singolo “Scusa ma ti chiamo amore”, che diventa un tormentone essendo colonna sonora dell'omonimo film di grandissimo successo di Federico Moccia. Riflettendo a quasi quindici anni di distanza, questi titoli e in particolare l'album “Clepto-manie' che racchiude brani come “Cromosoma” o “Particolare” avevano una narrazione decisamente insolita e sicuramente senza grandi censure, allo stesso tempo questi titoli sarebbero stati forse contestati dalle femministe di oggi per una mancanza di rispetto nel voler “possedere fisicamente il corpo femminile” eppure no, io in quanto donna non ho provato alcun fastidio nemmeno a riascoltare oggi tutti gli album in età diversa e in una società colma di politically-correct, anzi, in “Nè con te né senza te” dicono chiaramente “anche quando scivoli nuda e consapevole in altre mani” quindi erano forse anche più avanti delle femministe contemporanee, molto lontani dal vero concetto di possesso. Le canzoni degli Sugarfree sono talmente scritte bene e così universali a livello di significato che non potranno mai scadere o risultare inopportune, sono dei grandi romanticoni dal look rockettaro.