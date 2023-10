PB SUGLI ABBONAMENTI

Guglielmo Ferro, regista, attuale direttore del Quirino a Roma, figlio del “gigante” Turi Ferro e della strepitosa Ida Carrara (andò in scena per l’ultima volta in uno spettacolo tratto da “Sicilian Tragedy", uno dei miei libri) disse che con Buttafuoco lo Stabile di Catania aveva perso metà degli abbonati. Buttafuoco ha querelato Ferro e ha perso (in primo grado, non sappiamo se ha fatto appello).

PB E I FIGLI

Saro Buttafuoco, figlio di Pietrangelo, è stato condannato, in primo grado, a sette anni di carcere per tentato omicidio, compiuto in “squadra”. Scrive il gip Tamara de Amici: “Ad accomunare il gruppo di picchiatori, non solo l'appartenenza alla stessa comitiva che si vedeva ogni giorno tra ‘macchinette' e motorini, ma anche la militanza politica nel Fronte della Gioventù, sigla dell'estremismo nero della Capitale. L'azione sarebbe stata compiuta per rimarcare il controllo sul territorio (Piazza Cavor). L'ideologia di estrema destra usato come collante e come copertura ideologica di comportamenti violenti e prepotenze”.

PB SULLA MELONI

Quando la Meloni si oppose alla candidatura di Buttafuoco alla presidenza della regione Sicilia perché musulmano: “Io faccio politica, me ne rendo conto, ma con i miei libri e con i miei articoli. Non sono adatto al mercato elettorale dove la pur formidabile Meloni è poi costretta ad argomentare da pezzente per salvaguardare il proprio orticello”. Domanda: con la nomina a presidente della Biennale, non è che è diventato un’insalatina nell’orticello della Meloni?

PB SULLA CARRIERA

“Tu non ti devi occupare di cose italiane. Devi fare l’aristocratico siciliano che viaggia. Devi fare reportage dall’estero”. Data la mia bravura a farmi amici i potenti di turno e i governanti forse aveva ragione.