Premio Tenco 2026, parla Morgan: “Ne vinsi due e fu tra le migliori esperienza artistiche della mia vita”. I candidati di quest’anno? “Carmen Consoli, Avincola, Olden e Giovanardi hanno realizzato dei lavori eleganti e coraggiosi”

In un periodo culturalmente molto critico, in un sistema musicale che rincorre numeri e sold out negli stadi, l’opinione di Morgan sul clima che si respira al Premio Tenco è chiara: "L'ambiente del Club Tenco si dimostra ancora una volta una delle poche aree che in Italia fa cultura e valorizza la canzone come forma d'arte e non solo di mercato. Il premio Tenco è una delle piu' belle rassegne artistiche del nostro Paese e va sostenuto e tutelato".

Morgan ci ricorda poi la sua esperienza diretta con la manifestazione: "Conosco bene il Premio Tenco, da giovane ho vinto due targhe, per i miei dischi solisti, poi sono entrato nella famiglia del Club e ho lavorato dietro le quinte nell'organizzazione e ho anche fatto il presentatore per due edizioni, mi sembra 2017/2018. Nel 2010 ho curato l'edizione per la Rai trasmessa su Rai Due con il titolo "palcoscenico".

L'artista ci racconta anche una parte della storia e i grandi nomi che sono passati dal Tenco, dagli anni Duemila ad oggi: "All'inizio degli anni 2000 il Tenco ha vissuto un'epoca di grande fermento culturale, il direttore era Enrico De Angelis, un grande musicologo. Poi ci sono stati i dissapori con Sergio Sacchi, purtroppo recentemente scomparso, che è stato direttore artistico negli ultimi decenni. C'era anche Sergio Staino, il grande vignettista, nel direttivo del Premio Tenco, c'era Pepi Morgia, il regista, c'era Sergio Bardotti, il famoso paroliere, Roberto Coggiola, il fotografo, degli intellettuali veri che non si sono mai venduti al mercato ma hanno sempre privilegiato la qualità della canzone. Di quella generazione resiste Antonio Silva, il conduttore storico, professore e uomo di cultura".

Morgan sottolinea l'importanza dell'evento, che ricorda come una delle esperienze più preziose della sua vita e carriera: "Io ho avuto la fortuna di conoscere questa realtà nel periodo d'oro, ed è una delle mie più grandi esperienze artistiche e umane perché con tutti loro ho avuto un rapporto di profonda amicizia e di collaborazione artistica, senza separazione tra le due cose, nella meravigliosa idea della vita all'insegna della musica e della bellezza. Per questo ci tengo a dire che il premio Tenco è una realtà che non può scomparire, anzi deve essere non soltanto conosciuta ma sostenuta come istituzione".