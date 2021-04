Insomma: scordatevi quell’eccesso di romanticismo che spesso hanno i figli nel descrivere eccezionali figure paterne: questo è un diario di bordo dove nessun difetto, piccola mania o bizzarria paterna viene risparmiata e anzi, viene dissacrata con elegante ironia.

La Bignami ci racconta i dietro le quinte di una vita paterna dedita alla scienza, tra noiosi funerali di eroi di guerra, amicizie con pezzi grossi dell’Agenzia Spaziale Italiana, e balletti iconici in studio televisivo sotto braccio a Piero Angela.

Nell’astrofisica in cui è caduta dentro troppo piccola “come Obelix nella pozione magica di Panoramix”, ha imparato grandi tecniche di sopravvivenza e importanti nozioni stellari: come riconoscere le canzoni trasmesse in cielo dalle stelle di neutroni, quali ortaggi si potrebbero coltivare una volta arrivati su Marte e come catalogare storie mitiche tipo Ufo e area 51… ovvero sotto la categoria STB: Sono Tutte Balle.

Tra intrighi romani, battaglie per cattedre, barzellette di premi Nobel – spoiler alert, per nulla divertenti - e stagionature di formaggi sardi illegali, Giulia ha ricevuto la sua educazione famigliare, che ha proseguito in educazione scientifica: non a caso anche lei è scienziata, chimica e ricercatrice clinica a Edimburgo dove vive da anni.

“La zattera astronomica” è in definitiva a metà fra un romanzo di formazione – che forma un poco anche noi lettori, spargendo qua e là nozioni di fisica e di astronomia – e un saggio dal sapore pop, dove Giulia Bignami ripercorre i ricordi di un’infanzia “irresistibilmente tragicomica”, sigillandola in un romanzo che è un vero e proprio atto d’amore.