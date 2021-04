Fini, oggi ha pubblicato un lungo articolo critico sull’assessore Davide Caparini, che lei ha conosciuto ai tempi in cui faceva parte della Commissione di vigilanza Rai. Un ritratto impietoso che conclude così: “Con amministratori di questo genere, di cui il Caparini è solo un esempio marginale, non possiamo poi lamentarci se l’Italia, come l’epidemia ha solo evidenziato, è conciata com’è conciata”.

Sì, naturalmente l’ho preso come esempio perché ho avuto modo di conoscere questo soggetto. Ma la classe polico-burocratica in larga parte di tutti i partiti è fatta della stessa pasta di Caparini. E purtroppo ha incidenza sulla nostra vita. Questo è il materiale umano che abbiamo a disposizione.

La Lombardia sta facendo una figura pessima sul fronte dei vaccini. Secondo lei il governatore Attilio Fontana è colui che ha più responsabilità in questa faccenda?

Non ci sono dubbi che Fontana dovrebbe dimettersi. Perché, al di là delle questioni penali che verranno accertate, ha fatto un errore clamoroso già all’inizio di questa pandemia mandando gli ammalati Covid nelle Rsa. È stata una strage. Poi come è possibile che un politico abbia dei soldi all’estero, dalle Bahamas a Lugano? Non è niente di nuovo in Italia, purtroppo. Come Berlusconi, che ha decine di società offshore. Tu non potresti avere neanche un conto in Svizzera, probabilmente.

Questo glielo assicuro. Ma come si spiega che, tutto sommato, queste cose accadano ancora piuttosto abitualmente?

Mi colpisce davvero l’assoluta inerzia di noi cittadini, in particolare dei giovani. Come fanno a tollerare queste cose? Come quello che sta facendo Matteo Renzi…

Si riferisce alla sua presenza al Gp in Bahrain?

Ma certo, perché Renzi è andato a seguire quel gran premio? Io e te non possiamo uscire di casa e lui, non certo per ragioni di servizio, va alla gara di corse in Bahrain. E l’Italia è tutta così, pensa in che stato si è ridotta. Come quelli che da appartenenti a categorie che non c’entravano nulla si sono fatti vaccinare, i vari avvocati, giornalisti ecc ecc. Siamo di nuovo ai cittadini di serie A e di serie B.

Per cui, secondo lei anche Andrea Scanzi ha sbagliato a vaccinarsi?

Secondo me ha sbagliato, senza dubbio. Perché dimostra che esistono cittadini di serie A e di serie B, che è la storia eterna di questo paese e, forse, del mondo intero. La stessa cosa poteva farla mio figlio, ma non l’ha voluta fare, cioè vaccinarsi in quelle liste.

Sempre nell’articolo, segnala come le sia arrivato un sms in quanto “over 80” per sottoporsi al vaccino, ma lei non ha ancora compiuto 80 anni… Sempre per via dell’organizzazione in Lombardia…

Forse sono stato sciocco, avrei dovuto approfittarne ma non l’ho fatto. Nel mio piccolo è una prova di come questo piano vaccini in Lombardia sia stato organizzato con i piedi. È diverso in Liguria, dove ho un amico della mia età che ha prenotato facilmente ed è già vaccinato.

Tornando alla politica, come ha accolto la svolta green del sindaco Beppe Sala?

Innanzitutto, il sindaco Sala ha fatto una cosa molto importante violando la burocrazia per realizzare l’Expo. Senza quelle violazioni non si sarebbe tenuto, con un danno economico e di immagine notevolissimo. Credo sia sbagliato da parte della stampa, anche del Fatto quotidiano, attaccarlo su questo. Expo ha favorito il turismo, che prima veniva a Milano solo per business un giorno o due e poi se ne andava. In seguito, i turisti hanno scoperto una città più interessante di quel che veniva percepita prima. Su questo lo giudico positivamente. Sulla svolta green, però, non di Sala ma di chiunque, ho molti sospetti. L’unico green possibile sarebbe l’autoproduzione e l’autoconsumo come in Africa prima dell’arrivo degli occidentali. Il resto sono tutte balle. Anche Beppe Grillo si illude con il ministero per la transizione ecologica, perché rimane una cosa vuota. Molto spesso quello che ci viene propinato come bio non lo è, però la politica cavalca quest’onda. Sala come tanti altri.