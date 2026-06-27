“The Adventures of Elliot: The Millennium Tales” è l'ennesimo omaggio a Zelda. E va benissimo così

Anche il fast-travel, il viaggio veloce tra i vari checkpoint ha una sua giustificazione, fin dai primi minuti il che, debbo dire, è davvero da apprezzare.

Anche il sistema di progressione convince. La Magilite introduce una componente di personalizzazione interessante e permette di intervenire sulle proprie armi attraverso una serie di potenziamenti che accompagnano la crescita del personaggio per tutta la durata della campagna. Qualche opzione aggiuntiva avrebbe probabilmente reso il sistema ancora più profondo e vario, soprattutto nelle fasi avanzate dell'avventura, ma il risultato finale resta positivo e contribuisce a mantenere costante il senso di progressione.

Funziona molto bene anche il modo in cui il gioco alterna combattimento ravvicinato e attacchi a distanza. Le due componenti dialogano continuamente tra loro e impediscono agli scontri di diventare troppo monotoni. Una scelta che trova ulteriore conferma nella struttura dei dungeon, probabilmente tra gli elementi migliori dell'intera produzione. Le aree dedicate all'esplorazione e agli enigmi sono ben progettate, presentano un ritmo convincente e riescono a stimolare la curiosità senza trasformarsi in interminabili esercizi di pazienza. Non siamo davanti a puzzle destinati a entrare nella storia del medium, con sessioni platform veramente basiche, ma il livello qualitativo resta costantemente elevato.

Dove il gioco perde qualche colpo è invece nella gestione dei nemici. Dopo diverse ore emerge una ripetitività difficile da ignorare. Il bestiario offre poche variazioni realmente significative e molte creature finiscono per assomigliarsi sia nell'aspetto sia nel comportamento. Variano solo, e poco, per colore e forza. Considerando la qualità generale dell'esperienza, è forse l'aspetto che lascia più amaro in bocca, perché una maggiore varietà avrebbe reso l'avventura ancora più coinvolgente. Anche in questo caso, pure i difetti sono "zeldeschi".

Anche sul fronte tecnico resta la sensazione che si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Nella versione PS5 che abbiamo provato il colpo d'occhio è gradevole, ma raramente sorprendente. Lo stile artistico funziona e possiede una sua personalità, tuttavia non raggiunge mai quei livelli di dettaglio o di spettacolarità che oggi molti giocatori potrebbero aspettarsi. Non è un difetto tale da compromettere l'esperienza, ma è uno di quegli aspetti che fanno pensare a un potenziale sfruttato soltanto in parte.

Alla fine, però, ciò che conta davvero è che The Adventures of Elliot: The Millennium Tales riesce a essere divertente. Non cerca di rivoluzionare nulla, non rincorre l'innovazione a tutti i costi e non pretende di essere ricordato come un nuovo punto di riferimento del genere. Preferisce concentrarsi su fondamenta solide, costruendo un'avventura che sa premiare la curiosità, che accompagna il giocatore con un buon ritmo e che trova nella sua apparente semplicità la propria qualità migliore. A volte basta questo. E per chi cerca un action-adventure capace di tenere compagnia durante l'estate, senza inutili complicazioni e senza la pretesa di cambiare il mondo, potrebbe essere più che sufficiente.