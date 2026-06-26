Ok, ma chi è Chiara Cazzaniga, l'inviata di “Chi l'ha visto?” che potrebbe prendere il posto della Sciarelli? La riapertura del caso Ilaria Alpi, i premi, gli inizi a Mediaset e tutti gli anni sul campo

Mentre Pino Rinaldi si confonde e, anche lui nome venuto fuori come papabile, dà l'appuntamento alla prossima puntata di Chi l'ha visto? anziché a Ignoto X, uno dei possibili eredi della Sciarelli viene proprio dalle fila del programma stesso. Chiara Cazzaniga prende le distanze in un commento su Facebook, in un post della collega Gisella Ruccia che ne tesse le lodi, chiarendo di essere un'inviata che sta bene tra la gente, abituata alla strada e che la Sciarelli è una presenza insostituibile nonché vera anima del programma. Ma sarà davvero così?

Sul fatto che la Cazzaniga sia un'inviata e non un mezzobusto da studio televisivo, non v'è dubbio: la giornalista infatti, ha alle spalle una lunga carriera iniziata a Mediaset, nel Matrix condotto da Enrico Mentana nella seconda serata di Canale 5. La Cazzaniga è poi passata in Rai e lavora con la Sciarelli dal 2013.

Laureata in lingue arabe, è proprio grazie al sostegno della Sciarelli che nel 2015 realizza uno scoop internazionale: grazie al suo lavoro infatti, viene riaperto il caso di Ilaria Alpi, la giornalista del Tg3 uccisa insieme al fotografo Miran Hrovatin a Mogadiscio nel 1994: dopo un anno di ricerche la Cazzaniga riuscì a trovare in Inghilterra il supertestimone dell’omicidio, Ali Ahmed Rage detto Gelle. Fino a quel momento risultava unico colpevole per duplice omicidio Hashi Omar Hassan, il quale aveva già scontato 17 anni di carcere. Ma l’intervista realizzata dall’inviata di Chi l’ha visto? ribalta completamente la sentenza: i legali di Hassan chiedono la revisione del processo, e il Tribunale di Perugia lo assolve per non aver commesso il fatto. Con questa inchiesta in curriculum, quello stesso anni la Cazzaniga vince il Premio Articolo 21; nel 2023 nel 2023 il premio speciale Giornalista dell’anno ai Forensic Awards.