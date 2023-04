Giovanni "Nanni" Moretti. Non ho visto Il sol dell'avvenire, e non lo vedrò fino a che non sarà disponibile in dvd, ma l'ennesima ondata di dispregio e odio nei suoi confronti mi fa ribrezzo. No, non perché con l'amico ho girato Io sono un autarchico ed Ecco bombo - quel film mi regalò una delle gioie grandi della mia vita, essere invitato come interprete al Festival di Cannes, scendere lo scalone del vecchio Palais du Cinema, stringere la mano al regista Alan J. Pakula e baciare sulle guance la musa di Ingmar Bergma,l'attrice svedese Liv Ullmann - no, perché vedere dispiegata una simile quantità di odio nei confronti di una sola persona mi sgomenta. Mi terrorizza. Non è ancora uscito nelle sale e già le critiche fioccano cattive e impietose mentre quelle relative ai prodotti delle piattaforme e ai film - si fa per dire - ispirati ai fumetti non sanno dove trovare più gli aggettivi per esaltarli oltre, ovviamente, allo snocciolamento idiota delle cifre iperboliche che guadagnano. Moretti, il sottoscritto e, forse, pochi altri non bada a questi orrori, lui vuole raccontare sentimenti, storie, di ieri e di oggi, far ridere e piangere, dirigere attrici e attori, scrivere, fin nei minimi particolari, le pellicole, non vuole seguire le mode. Parlare di politica in un film nel 2023 è una colpa? Omaggiare Federico Fellini anche? Usare i suoi attori, e attrici è simbolo di una colpa? Non invitare qualche critico all'anteprima un crimine inconfessabile? Gira lo stesso film da anni? Non è vero assolutamente ma, se lo fosse, meno male, vuol dire che nel cinema italiano ci sono ancora cervello e cuore. Piuttosto, ahimè, come sempre più gente accetta di andare al cinema a farsi lavare il cervello con l'acqua sporca. Un avvertimento: sicuramente andrà in Francia, al Festival di Cannes - lì lo amano molto di più che in patria e da sempre - e casomai avesse una lunghissima ovazione guardate come verrà osannato il giorno successivo. Vergognarsi bisognerebbe. E profondamente.