A Pescasseroli con Gore-tex per la sesta edizione di ArteParco

Nei giorni scorsi, a Pescasseroli, c’è stata l’inaugurazione della sesta edizione di ArteParco, un’iniziativa nata nel 2018 con la volontà di portare l’arte contemporanea all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei più antichi d’Italia che accoglie animali selvatici come il lupo, il camoscio d’Abruzzo e l’orso bruno marsicano. E se l'arte nei musei omaggia spesso la natura nelle opere di artisti che raccontano il rapporto tra uomo e ambiente, questa volta la natura stessa diventa palcoscenico per raccontare l’arte che vive in perfetta sintonia con il verde.

Una sesta edizione molto sentita. “Ricordo la prima conferenza stampa del progetto: eravamo solo in sette. Oggi la sala è piena”, ha raccontato il Direttore del Pnalm. Il borgo e le zone vicine, anche grazie alla presenza del Premio Benedetto Croce, assegnato ai migliori libri pubblicati nell'anno precedente in tre categorie (Narrativa, Saggistica e Letteratura Giornalistica), sono presenti con grande entusiasmo perché ormai ArteParco è un’iniziativa che ha scaldato i cuori di tutti coloro che vivono nell’area.

Croce, riferendosi a Ungaretti, lo aveva definito “un uomo che si immagina di pensare”. Un altro uomo che si immagina di pensare (e poi di fare) è Paride Vitale, ideatore del progetto ArteParco, reso poi possibile grazie a partner attenti alla salvaguardia dell’ambiente, come BMW Italia, che “muove non solo corpi, ma anche anima e mente”, ha raccontato un portavoce dell’azienda.

Poi Gore-tex, azienda che realizza tecnologie per capi outdoor e che ha come obiettivo quello di “migliorare le vite umane”. Per l’occasione ha organizzato un’experience, che ha visto come supporter SCARPA - marchio specializzato nella produzione di calzature outdoor -, di due itinerari alla scoperta degli alberi monumentali del Parco, i grandi patriarchi della natura.