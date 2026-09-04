Al Dolomiti Spa Hotel Fanes arriva Damiano Scaglioni, lo chef cosmopolitica che ha lavorato con Gordon Ramsay e porta la sua “cucina onesta”

Scaglioni definisce così la sua proposta: radicata nella tradizione, ma aperta al dialogo con le tecniche e le culture attraversate in carriera (orientali, latinoamericane, e quelle sudtirolesi assorbite in oltre un decennio di lavoro sul territorio). Al centro ci sono le materie prime locali e i prodotti stagionali, lavorati con tecniche contemporanee. Ed è qui che lo chef pronuncia la frase che vale come manifesto: «L'Alta Badia è una terra straordinaria, che è stata capace di custodire e tramandare il proprio sapere e le proprie tradizioni, pur restando negli anni sempre al passo con i tempi. Qui è ancora possibile trovare prodotti autentici e materie prime di nicchia, come alcune erbe spontanee della valle che utilizziamo nelle nostre ricette estive». Tra gli ingredienti che ama di più ci sono i prodotti caseari, e qui la filiera si fa cortissima: arrivano direttamente dal maso della famiglia Crazzolara. Niente di più simile, in fondo, a quello che Scaglioni ha respirato da bambino: la materia prima che ha un nome, un luogo, una faccia.