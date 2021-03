Ma torniamo alla tazzina di caffè con i disegni di Harry Potter da poco comprata, che per conoscermi sta viaggiando dall’Oceano a casa mia. Ebbene, una volta giunta alle porte del Mediterraneo, ecco l’imprevisto: una tempesta di sabbia, evento meteorologico piuttosto comune nel canale di Suez, si abbatte in maniera più forte del solito. E’ il 25 marzo e la vittima è una delle più grandi navi portacontainer esistenti: la Ever Given. Con i suoi 400 metri e 220.000 tonnellate, a causa del maltempo la Ever Given si incaglia di traverso nella parte meridionale del canale, ostruendo il passaggio alle altre imbarcazioni creando così un ingorgo pari a quello delle partenze il 15 agosto, però sul mare. Si incaglia di traverso, esatto: è la famosa legge di Murphy, secondo la quale se ti cade una fetta biscottata spalmata, lo farà sicuramente dalla parte della marmellata. Poteva fermarsi dritta o non fermarsi affatto e invece, ha creato un’ostruzione completa al passaggio bloccando merci in arrivo posizionate su più di 200 imbarcazioni per un danno già quantificato in miliardi. Sì perché, una portacontainer trasporta di tutto: dal regalo per tua madre al saturimetro che hai ordinato in farmacia fino al combustibile che fa partire il tuo motorino. Mercanzia che adesso si trova bloccata, in attesa di una soluzione. Ma è mai possibile tutto questo? Sì, se si considera che in un canale largo circa 225 metri si è incagliata di sbieco una nave che di metri di lunghezza ne conta quasi 400, oltre a una larghezza di 60: da sponda a sponda, dunque, il canale se l’è fagocitato tutto. A niente sono serviti i clacson: “ti sbrighi?”, “vai cavolo!”, “fammi vedere: sicuramente è una donna!”. Il guidatore della Ever Given ha alzato le mani, si è affacciato al finestrino, si è girato verso la coda e ha detto “oh! più di così non va!”. Si fa per ridere, dai: il problema è grave e la perdita notevole di denaro altro non è che l’ennesimo colpo ad un’economia già molto compromessa dall’epidemia. Ritardi, costi che si accumulano e disagi: le navi container non trasportano solo i nostri giocattoli da adulti ma anche oggetti sanitari, dispositivi medici, combustibile e quant’altro vi sia d’essenziale. In coda, per l’appunto, anche petroliere che spostano gas liquefatto dirottate per l’occasione alla rotta africana di Capo di Buona Speranza. Ce le immaginiamo oltre 200 navi che fanno marcia indietro nel tratto egiziano? No, o almeno non quando compriamo on-line l’ultima cassa Bluetooth messa in commercio. I mezzi per liberare la portacontainer, comunque, sono già all’opera: si pensa di dover smuovere circa 15 metri di sabbia per permetterne l’incaglio e potrebbero volerci settimane.