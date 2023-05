Ecco la gara con famosi “piloti della domenica” (con la “curva Jimmy Ghione”): campione mondiale di karate, il conduttore di Rai Uno, l’ex partecipante ai reality, i due figli di...

I piloti ufficiali concorrono in differenti categorie e pure con bellissime "barchette" a ruote coperte. Ma i vip, che sono i "piloti della domenica" in Puglia, si mettono invece al volante di truccatissime e divertenti, seppur anzianotte, Volkswagen Lupo. Non le fanno più come una volta: le piccole, ma potenti, automobili tedesche, sono ormai fuori produzione dal 2005 e sono fornite ai partecipanti da Epta Motorsport, che le utilizza anche per gare in pista. Anche qui il motivo è molto semplice: non ci sono più piccole auto, sportive e con italico stile da rally, accessibili ai più. Nell'attuale mercato sono praticamente scomparse le piccole e prestanti utilitarie (oggi anche dette "city car"), con motore turbo o simili. Basti pensare che persino nelle pubblicità delle automobili, sono ormai omesse di proposito le informazioni che sono più necessarie per qualsiasi pilota: la potenza e il peso del veicolo.

Pensavo fosse un motore, invece era un calesse. Anche se oggi l'unità di misura che esprime la potenza di un motore è espressa in Kw, il vitale rapporto che intercorre tra potenza (Horse Power) e peso della vettura, mica cambia: sono leggi immutabili della fisica terrestre. Cose da marziani: un'auto di venti anni fa, che pesa quasi meno della metà di un'auto elettrica di oggi di uguali dimensioni e non arriva a 1000kg con pure il pilota, necessita di poca potenza per divertire. Il paradigma del cinquantino: bastano pochi cavalli e alla guida sembra di volare. La Volkswagen Lupo era tra queste perché aveva motorizzazioni da 1.4cc e con 101 cv, oppure c'era in vendita la versione GTI con un 1.6 da 125 cv. Oggi sembra invece che l'impellenza non sia avere abbastanza cavalli per spostare i chili di peso, quanto avere a bordo la connessione con il proprio telefono, così che il tuo capufficio possa stalkarti anche mentre ti stai divertendo al volante.